2023 Steam Ödülleri İçin Oylama Başlıyor: Tarih Verildi!

Valve tarafından yapılan duyuruyla beraber 2023 Steam Ödülleri için oylama sürecinin hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Çok yakında oylama süreci gerçekleşecek etkinlikte "Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü" ve "Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü" dahil olmak üzere çeşitli kategoriler yer alıyor.

2023 Steam Ödülleri İçin Oylama Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Oylama süreci 21 Aralık TSİ 21.00'de başlayacak. Oyuncular, yılın kazananlarını seçmek için belirtilen tarihte Steam üzerinden oy verebilecek. Oy verilecek 11 kategorinin her biri için özel çıkartmalara sahip olunabilecek.

2023 Steam Ödülleri Kazananları Ne Zaman Belli Olacak?

Steam Ödülleri'nin kazananları 2 Ocak TSİ 21.00'de belli olacak. Oylama süreci bu tarihe kadar devam edecek.

2023 Steam Ödülleri'nin kategorileri ve aday oyunları şu şekilde:

Yılın Oyunu Ödülü

EA SPORTS FC 24

Lethal Company

Baldur's Gate 3

Resident Evil 4

Hogwarts Legacy

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

F1 23

Labyrinthine

Ghosts of Tabor

Gorilla Tag

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Deep Rock Galactic

Red Dead Redemption 2

Apex Legends

Rust

Dota 2

Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü

Brotato

Hogwarts Legacy

Diablo IV

DREDGE

The Outlast Trials

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

Sunkenland

Lethal Company

Warhammer 40,000: Darktide

Party Animals

Sons Of The Forest

Üstün Görsel Stil Ödülü

High On Life

Inward

Atomic Heart

COCOON

Darkest Dungeon II

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Starfield

Shadows of Doubt

Remnant II

Your Only Move Is HUSTLE

Contraband Police

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

Street Fighter 6

Overwatch 2

Lords of the Fallen

EA SPORTS FC 24

Sifu

En İyi Oyun Müziği Ödülü

Pizza Tower

Hi-Fi RUSH

Chants of Sennaar

Persona 5 Tactica

The Last of Us Part I

Üstün Zengin Hikâye Ödülü

Love Is All Around

Resident Evil 4

STAR WARS Jedi: Survivor

Baldur's Gate 3

Lies of P

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

DAVE THE DIVER

Potion Craft: Alchemist Simulator

Train Sim World 4

Coral Island

Cities: Skylines II

Sizce hangi oyunlar ödül kazanır? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.