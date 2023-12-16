2023 Steam Ödülleri İçin Oylama Başlıyor: Tarih Verildi!
2023 Steam Ödülleri için oylama sürecinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, oyuncular hangi tarihten itibaren oy verebilecek? İşte detaylar!
Valve tarafından yapılan duyuruyla beraber 2023 Steam Ödülleri için oylama sürecinin hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Çok yakında oylama süreci gerçekleşecek etkinlikte "Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü" ve "Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü" dahil olmak üzere çeşitli kategoriler yer alıyor.
2023 Steam Ödülleri İçin Oylama Süreci Ne Zaman Başlayacak?
Oylama süreci 21 Aralık TSİ 21.00'de başlayacak. Oyuncular, yılın kazananlarını seçmek için belirtilen tarihte Steam üzerinden oy verebilecek. Oy verilecek 11 kategorinin her biri için özel çıkartmalara sahip olunabilecek.
2023 Steam Ödülleri Kazananları Ne Zaman Belli Olacak?
Steam Ödülleri'nin kazananları 2 Ocak TSİ 21.00'de belli olacak. Oylama süreci bu tarihe kadar devam edecek.
2023 Steam Ödülleri'nin kategorileri ve aday oyunları şu şekilde:
Yılın Oyunu Ödülü
- EA SPORTS FC 24
- Lethal Company
- Baldur's Gate 3
- Resident Evil 4
- Hogwarts Legacy
Steam İndirimleri Ne Zaman? (2024)
Oyun fiyatlarının artması nedeniyle pek çok oyuncu, Steam indirimleri ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Hazırladığımız yazıda popüler dijital oyun mağazası tarafından 2024 yılında düzenleyeceği kampanyaları açıkladık.
Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü
- I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
- F1 23
- Labyrinthine
- Ghosts of Tabor
- Gorilla Tag
Aklınızı Başınızdan Alacak En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Oyunları
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Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü
- Deep Rock Galactic
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- Rust
- Dota 2
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Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü
- Brotato
- Hogwarts Legacy
- Diablo IV
- DREDGE
- The Outlast Trials
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Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü
- Sunkenland
- Lethal Company
- Warhammer 40,000: Darktide
- Party Animals
- Sons Of The Forest
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Üstün Görsel Stil Ödülü
- High On Life
- Inward
- Atomic Heart
- COCOON
- Darkest Dungeon II
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En Yenilikçi Oynanış Ödülü
- Starfield
- Shadows of Doubt
- Remnant II
- Your Only Move Is HUSTLE
- Contraband Police
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Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
- Street Fighter 6
- Overwatch 2
- Lords of the Fallen
- EA SPORTS FC 24
- Sifu
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- Pizza Tower
- Hi-Fi RUSH
- Chants of Sennaar
- Persona 5 Tactica
- The Last of Us Part I
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Üstün Zengin Hikâye Ödülü
- Love Is All Around
- Resident Evil 4
- STAR WARS Jedi: Survivor
- Baldur's Gate 3
- Lies of P
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Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
- DAVE THE DIVER
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Train Sim World 4
- Coral Island
- Cities: Skylines II
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