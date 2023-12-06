2023 Yılında En Çok Okunan Vikipedi Sayfaları Açıklandı!
2023 yılı boyunca Vikipedi'nin en çok aranan sayfaları açıklandı. İşte genel ve kategori bazlı sıralamalar!
ChatGPT ve spora, spordan filmlere insanlar bütün bir yıl boyunca Vikipedi'de pek çok şeyi aradılar.
Vikipedi'ye ev sahipliği yapan kâr amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı'nın verilerine göre, İngilizce Vikipedi sayfaları sadece bu yıl 84 milyardan fazla görüntülendi.
2023'ün en çok görüntülenen Vikipedi sayfaları , sürekli değişen dünyamız hakkında dünyanın en büyük ansiklopedisinden bilgi arayan insanların ve genel olarak toplumun hikâyesini anlatıyor.
2023 Yılında En Çok Okunan Vikipedi Sayfaları
- ChatGPT, 49,490,406
- Deaths in 2023, 42,666,860
- #2023 Cricket World Cup, 38,171,653
- Indian Premier League, 32,012,810
- Oppenheimer, 28,348,248
İlk sırayı sürpriz olmayan bir şekilde ChatGPT'nin aldığını görebiliyoruz. Ayrıca yılı gişede Barbie'nin gerisinde bırakan Oppenheimer da ilk 5'te yer alıyor.
Vikipedi ayrıca genel sıralama dışında kategori bazlı sıralamaları da yayınladı.
Spor
- 2023 Cricket World Cup, 38,171,653
- Indian Premier League, 32,012,810
- Cricket World Cup, 25,961,417
- 2023 Indian Premier League, 20,694,974
- Cristiano Ronaldo, 17,492,537
Film ve Televizyon
- Oppenheimer, 28,348,248
- J. Robert Oppenheimer, 25,672,469
- Jawan, 21,791,126
- Pathaan, 19,932,509
- The Last of Us, 19,791,789
Ünlüler
- Taylor Swift, 19,418,385
- Matthew Perry, 16,454,666
- Elon Musk, 14,370,395
- Lisa Marie Presley, 13,764,007
Elon Musk Yapay Zeka Sektörünü Kızıştırıyor: xAI İçin 1 Milyar Dolar Arıyor!
Elon Musk öncelerde yapay zekâların gelişiminin durdurulması için imza vermiş olsa da şimdi sektörde daha iyi bir yer sahibi olmak adına xAI için 1 milyar dolar arıyor.
Peki sizin listelerde bu yıl ziyaret ettiğiniz sayfalar mevcut mu? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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