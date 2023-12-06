2023 Yılında En Çok Okunan Vikipedi Sayfaları Açıklandı!

ChatGPT ve spora, spordan filmlere insanlar bütün bir yıl boyunca Vikipedi'de pek çok şeyi aradılar.

Vikipedi'ye ev sahipliği yapan kâr amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı'nın verilerine göre, İngilizce Vikipedi sayfaları sadece bu yıl 84 milyardan fazla görüntülendi.

2023'ün en çok görüntülenen Vikipedi sayfaları , sürekli değişen dünyamız hakkında dünyanın en büyük ansiklopedisinden bilgi arayan insanların ve genel olarak toplumun hikâyesini anlatıyor.

2023 Yılında En Çok Okunan Vikipedi Sayfaları

ChatGPT, 49,490,406 Deaths in 2023, 42,666,860 #2023 Cricket World Cup, 38,171,653 Indian Premier League, 32,012,810 Oppenheimer, 28,348,248

İlk sırayı sürpriz olmayan bir şekilde ChatGPT'nin aldığını görebiliyoruz. Ayrıca yılı gişede Barbie'nin gerisinde bırakan Oppenheimer da ilk 5'te yer alıyor.

Vikipedi ayrıca genel sıralama dışında kategori bazlı sıralamaları da yayınladı.

Spor

2023 Cricket World Cup, 38,171,653 Indian Premier League, 32,012,810 Cricket World Cup, 25,961,417 2023 Indian Premier League, 20,694,974 Cristiano Ronaldo, 17,492,537

Film ve Televizyon

Oppenheimer, 28,348,248 J. Robert Oppenheimer, 25,672,469 Jawan, 21,791,126 Pathaan, 19,932,509 The Last of Us, 19,791,789

Ünlüler

Taylor Swift, 19,418,385 Matthew Perry, 16,454,666 Elon Musk, 14,370,395 Lisa Marie Presley, 13,764,007

Peki sizin listelerde bu yıl ziyaret ettiğiniz sayfalar mevcut mu? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.