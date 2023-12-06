Elon Musk Yapay Zeka Sektörünü Kızıştırıyor: xAI İçin 1 Milyar Dolar Arıyor!

Elon Musk öncelerde yapay zekâların gelişiminin durdurulması için imza vermiş olsa da şimdi sektörde daha iyi bir yer sahibi olmak adına xAI için 1 milyar dolar arıyor.

Elon Musk, yapay zekâ girişimi xAI'yi finanse etmek için 1 milyar dolara kadar kaynak bulmaya çalışıyor.

Musk'ın yeni fon arayışı, Tesla CEO'su ve kurucu ortağının yaz aylarında xAI'yi başlatmasının ardından geldi. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamaya göre esas misyonu "evren hakkındaki kolektif anlayışı ilerletmek" üzerine.

Elon Musk Rakiplerinin Gerisinde Kalmak İstemiyor

Yeni fon arayışı, yapay zekâ için rekabetçi bir zamanda geliyor. OpenAI'ın ChatGPT'si şimdiden teknoloji dünyasında büyük lider konumunda. Diğer yandan Google, Bard'ı kullanıma sunarken, Meta ise Llama 2'yi piyasaya sürdü.

Musk ise Kasım ayında xAI çatısı altında yapay zekâlı sohbet botu Grok'u piyasaya sürmüştü. Bu aranan kaynakla birlikte Elon Musk, yapay zekâ sektöründe daha önemli adımlar atmayı amaçlıyor.

Elbette bu Musk'ın yapay zekâ sektöründeki ilk girişimleri değil. Milyarder isim xAI'yi kurmadan yıllar önce, 2015 yılında Sam Altman ile birlikte OpenAI'yi kurmuştu ancak 2018'de Musk, şirketi yönetme teklifi reddedildiği için OpenAI'den ayrılmıştı. O zamandan beri Musk ve Altman arasında önemli bir gerginlik olduğu düşünülüyor.

Musk'ın xAI için aradığı finansal desteği bulup bulamayacağı şimdilik belirsiz fakat gelecekte şirketin yapay zekâ üzerindeki çalışmaları sektörde önemli yere sahip olacak gibi görünüyor.

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