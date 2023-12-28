2023 Yılında Türkiye'de En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu!

Bir yemek sipariş platformu, 2023 yılına ait istatistikleri açıkladı ve Türkiye genelinde en çok rağbet gören yemek türünün tavuk döner dürüm olduğunu belirtti. Önceki yıl birinciliği elinde bulunduran lahmacun, bu yıl üçüncü sıraya düşerken, tavuk döner, zirveye yükselerek en favori yemek haline geldi.

Yemek Siparişinde Rekorlar Kırılıyor!

2023'te bahsi geçen yemek sipariş platformu üzerinden yapılan en popüler 10 sipariş şu şekilde sıralandı:

Tavuk Döner Burger Lahmacun Pizza Çiğ Köfte Tost Adana Kebap Tavuk Tantuni Mercimek Çorbası Kuşbaşılı Kaşarlı Pide

Ayrıca, 2023'te bu platform üzerinden verilen en yüksek tutarlı sipariş 26 bin 98 lira olarak kaydedilirken, ikinci sıradaki sipariş 15 bin 120 lira ve üçüncü sıradaki sipariş ise 12 bin 600 lira tutarındaydı.

Bu, geçen yılın en yüksek sipariş tutarı olan 7 bin 464 lirayı önemli ölçüde dikkat çeken bir tutardır. 2023'te yemek kategorisinde en fazla sipariş veren kullanıcı, günlük 4'ten fazla siparişle toplamda 1567 adet sipariş vererek lider konumda yer aldı.

Market kategorisinde ise bir kullanıcı, yıllık en yüksek sipariş sayısına ulaşarak 1691 siparişle öne çıktı. Mahalle kategorisinde ise bir kullanıcının yıllık en yüksek sipariş sayısı 328 olarak kaydedildi.