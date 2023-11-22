2023 Yılının İlham Kaynağı 100 Kadını Belirlendi: Türk Kadını da Listede!

Birleşik Krallık merkezli yayın servisi BBC, 2023 yılında ilham kaynağı olmuş kadınların bir listesini oluşturdu. Listede siyaset, hukuk, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda etkili olmuş kadınlar yer aldı. Bir Türk bilim insanı da listeye girmeyi başardı.

Bilim İnsanı ve Mucit Canan Dağdeviren!

BBC, listeye ismini yazdıran ve meme kanserinin erken teşhisi için çığır açan bir buluş geliştiren Canan Dağdeviren'i "bilim insanı ve mucit" olarak andı. Dağdeviren, geçtiğimiz aylarda meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir bir elektronik sütyen icat etmişti.

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olan Canan Dağdeviren, buluşunu merhum teyzesi Fatma Çalışkanoğlu'ndan ilham alarak ortaya çıkarmıştı. Teyzesi, düzenli taramalara rağmen geç evre meme kanseri yüzünden vefat etmişti.

Dağcıoğlu'nun geliştirdiği elektronik sütyenin daha sık tarama yapılması yoluyla meme kanserinden kurtulma oranlarını %98'e çıkarabileceği ve milyonlarca hayatı kurtarabileceği söylendi.

BBC'nin hazırladığı listede insan hakları avukatı Amal Clooney, sinema yıldızı America Ferrera, feminist Gloria Steinem, eski ABD First Lady'si Michelle Obama, güzellik şirketi sahibi Huda Kattan ve yapay zekâ uzmanı Timnit Gebru gibi isimler de yer aldı.

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