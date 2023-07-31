Türk Bilim İnsanından Meme Kanserine Karşı Çığır Açan Buluş!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) çalışan ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için çığır açan bir buluş geliştirdi. Dağdeviren'in ekibinin geliştirdiği ve sütyene ustaca entegre edilen yeni ultrason cihazı, kadınların günlük yaşamlarında sorunsuz bir şekilde düzenli kontrollerini yaptırmalarına olanak sağlıyor.

Giyilebilir ultrason cihazı, meme dokusundaki anormal hücreleri anında tespit ederek meme kanserinin erken teşhisini sağlamak üzere tasarlanmış. Sürekli izleme sağlayarak, kullanıcıları herhangi bir anormallik konusunda anında uyarabiliyor ve zamanında tıbbi müdahale şansını artırıyor.

Canan Dağdeviren'in Buluşu Nasıl Çalışıyor?

Dağdeviren bu cihaz ile birlikte, özellikle kansere yakalanma riski yüksek olan bireyler için sütyenlere entegre teşhis cihazı kullanılarak daha sık tarama yapılması yoluyla meme kanserinden kurtulma oranlarını %98'e çıkarmayı hedefliyor.

Düzenli taramaların önemi, meme kanseri vakalarının üçte birini temsil eden ve genellikle mamografiler arasında gelişen "Aralık Kanserleri" ile vurgulanıyor ve bu da erken teşhis ve tedavinin kritik rolünü vurguluyor.

Merhum teyzesi Fatma Çalışkanoğlu'nun düzenli taramalara rağmen ilerlemiş meme kanseriyle mücadelesinden ilham alan Dağdeviren, meme kanseri tespiti ve tedavisi üzerinde olumlu bir etki yaratmak için bu projeye başladığını belirtiyor.

Bu çığır açan buluş, yenilikçi bilim ve teknolojinin sağlık hizmetlerini dönüştürme ve hayat kurtarma konusundaki gücünü ortaya koymakta.