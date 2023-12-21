2023'ün En Yüksek Hasılat Yapan 10 Filmi Belli Oldu!

2023 yılı sinema dünyası için unutulmaz bir yıl oldu. Yılın en büyük filmleri arasında Disney, Marvel, Mario ve Barbie'nin öne çıktığı bir dönem yaşandı. Temmuz ayında Barbie ve Oppenheimer filmlerinin aynı gün vizyona girmesi "Barbenheimer" fenomenini doğurarak sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sinema Endüstrisi Çalkantılı!

Greta Gerwig'in yönettiği Barbie filmi 1.4 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek dünya genelinde yılın en yüksek gişe yapan filmi oldu. Aynı dönemde Oppenheimer filmi de 950 milyon dolardan fazla hasılat yaparak Christopher Nolan'ın kariyerindeki en yüksek gişe başarısını elde etti ve Batman dışındaki en başarılı film oldu.

Süper Mario Kardeşler Filmi, Nisan ayında gösterime girdi ve 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek en yüksek gişe yapan video oyunu filmi unvanını kazandı. Nintendo, başarıyı daha da artırmak amacıyla canlı aksiyon Zelda filmi için Sony ile ortaklık kurdu.

Disney 2014 yılından bu yana ilk kez 1 milyar dolarlık film elde edemedi ancak Galaksinin Koruyucuları 3, Küçük Denizkızı, Elemental ve Karınca Adam ve Eşek Arısı gibi filmlerle toplamda 2.5 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.

2023'ün en çok hasılat yapan 10 filmi şu şekilde sıralandı:

Barbie - 1.441 milyar dolar Süper Mario Kardeşler Filmi - 1.361 milyar dolar Oppenheimer - 950.5 milyon dolar Galaksinin Koruyucuları 3 - 845.5 milyon dolar Hızlı ve Öfkeli 10 - 704.7 milyon dolar Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş - 690.5 milyon dolar Küçük Deniz Kızı - 569.6 milyon dolar Görevimiz Teklihe- Ölümcül Hesaplaşma - 567.5 milyon dolar Elemental - 495.9 milyon dolar Karınca Adam ve Eşek Arısı: - 476 milyon dolar

Bu filmler 2023'ü gişe başarısıyla damgasını vuran yapımlar olarak sinema tarihine geçti.