2023'ün En Yüksek Hasılat Yapan 10 Filmi Belli Oldu!
2023'te sinema dünyasında dev bir yıl. Büyük stüdyoların rekabeti ve unutulmaz olaylarla dolu, yılın en büyük gişe yapımlarını keşfedin. İşte detaylar!
2023 yılı sinema dünyası için unutulmaz bir yıl oldu. Yılın en büyük filmleri arasında Disney, Marvel, Mario ve Barbie'nin öne çıktığı bir dönem yaşandı. Temmuz ayında Barbie ve Oppenheimer filmlerinin aynı gün vizyona girmesi "Barbenheimer" fenomenini doğurarak sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Sinema Endüstrisi Çalkantılı!
Greta Gerwig'in yönettiği Barbie filmi 1.4 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek dünya genelinde yılın en yüksek gişe yapan filmi oldu. Aynı dönemde Oppenheimer filmi de 950 milyon dolardan fazla hasılat yaparak Christopher Nolan'ın kariyerindeki en yüksek gişe başarısını elde etti ve Batman dışındaki en başarılı film oldu.
Süper Mario Kardeşler Filmi, Nisan ayında gösterime girdi ve 1 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek en yüksek gişe yapan video oyunu filmi unvanını kazandı. Nintendo, başarıyı daha da artırmak amacıyla canlı aksiyon Zelda filmi için Sony ile ortaklık kurdu.
Disney 2014 yılından bu yana ilk kez 1 milyar dolarlık film elde edemedi ancak Galaksinin Koruyucuları 3, Küçük Denizkızı, Elemental ve Karınca Adam ve Eşek Arısı gibi filmlerle toplamda 2.5 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.
2023'ün en çok hasılat yapan 10 filmi şu şekilde sıralandı:
- Barbie - 1.441 milyar dolar
- Süper Mario Kardeşler Filmi - 1.361 milyar dolar
- Oppenheimer - 950.5 milyon dolar
- Galaksinin Koruyucuları 3 - 845.5 milyon dolar
- Hızlı ve Öfkeli 10 - 704.7 milyon dolar
- Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş - 690.5 milyon dolar
- Küçük Deniz Kızı - 569.6 milyon dolar
- Görevimiz Teklihe- Ölümcül Hesaplaşma - 567.5 milyon dolar
- Elemental - 495.9 milyon dolar
- Karınca Adam ve Eşek Arısı: - 476 milyon dolar
Ücretsiz Film İzleyebileceğiniz En İyi 9 Uygulama
Çoğu kullanıcının tercihi her ne kadar geleneğe bağlı kalmak olsa da ücretsiz film izleme uygulamaları ya da ücretsiz film izleme programları giderek yaygın hâle geliyor ve insanların büyük bir kısmı alışkanlıklarından gün geçtikçe kopuyor.
Bu filmler 2023'ü gişe başarısıyla damgasını vuran yapımlar olarak sinema tarihine geçti.
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