2024'te Cep Telefonu Dünyasında Xiaomi Fırtınası Esti

Akıllı telefon pazarındaki rekabet hızla devam ediyor. Başta Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo ve Huawei olmak üzere, onlarca ülkeden yüzlerce marka, her yıl tanıttığı binlerce farklı modelle global akıllı telefon pazarında zirveye oturmak için yarışıyor. Son olarak yayınlanan bir rapor ise markaların 2024 karnesini gözler önüne serdi. Özellikle Xiaomi, Kuzey Amerika'da olmamasına rağmen yükselişi ile yine dikkat çekti.

En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Counterpoint'in yayınladığı araştırmalara göre 2024, akıllı telefon üreticileri için oldukça verimli geçti. Pandemi döneminde altın çağını yaşayan ancak sonrasında sert bir şekilde sürekli düşüşe geçen pazar, 2024’te toparlanarak yüzde 4’lük bir büyüme kaydetti.

Raporlara göre, küresel akıllı telefon pazarındaki en dikkat çekici büyümeyi ise Xiaomi yakaladı. Şirket, geçen yıla oranla pazar payını 1 puan artırarak rakipleri Apple ve Samsung’dan farklı bir ivme yakalamayı başardı.

Özellikle Kuzey Amerika pazarında neredeyse hiç varlık göstermeyen Xiaomi, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa, Asya ve Afrika gibi farklı bölgelere yoğunlaşarak bu bölgelerde ciddi bir kitleye ulaştı. Üstelik şirket sadece uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle değil, amiral gemisi cihazlarıyla da adından söz ettirdi.

An itibariyle liderliğini koruyan Samsung ve Apple cephesinde ise performansın daha durağan olduğu belirtildi. Galaxy S24 ve Galaxy A serisi, Samsung’u yüzde 19 pazar payı ile zirvede tutarken, Apple yüzde 18 payla ikinci sırada konumlandı.

iPhone 16 serisinin beklenen etkiyi yaratmaması ve “Apple Intelligence” adlı yeni özelliğin sınırlı kitlelere ulaşması, markanın büyümesini bir miktar frenledi. Sıralamada OPPO ve vivo ise yüzde 8 ile dördüncülüğü paylaştı.