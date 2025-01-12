2025'te Piyasaya Sürülecek Katlanabilir Telefonlar Ortaya Çıktı!

Günden güne daha çok markanın daha çok modeliyle giriş yaptığı katlanabilir akıllı telefon pazarı, 2024 yılı boyunca önermli ürünlere sahne olurken, markaların çekişmeleriyle 2025 yılında rekabetin kızışacağına dair sinyaller verdi.

Bugün sektörel kaynaklar tarafından hazırlanan yeni bir liste, 2025 yılında piyasaya sürülecek katlanabilir akıllı telefon modellerini ortaya koydu. Listeye göre, 2025 yılında pek çok yeni katlanabilir cihazla tanışmış olacağız.

2025'te Piyasaya Sürülecek Katlanabilir Telefonlar

Sektörel kaynakların edindiği tüm sızıntılar ışığında hazırlanan listede, Çin merkezli teknoloji devleri Oppo, Huawei, Xiaomi'nin yeni modelleri göze çarparken, sektörün lideri olarak görülen Samsung'un olağan üstü bir durum olmadıkça bu yılı boş geçmeyeceği ön görülüyor.

İşte 2025 piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir akıllı telefonlar:

Oppo Find N5

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

Huawei Pocket 3 (kapaklı)

Huawei Mate X7

Xiaomi Mix Flip 2 (kapaklı)

Honor Magic V4

Honor Magic V Flip 2 (kapaklı)

Vivo X Fold 4

Söz konusu listenin şimdiye kadar 2025'te geleceği sızdırılan akıllı telefonları içerdiğini belirtmekte fayda var. Bu sebeple, listeye yeni cihazların eklenmesi oldukça muhtemelken, düşük olasıklıda olsa yukarıda yazılı modellerden bazılarını da önümüzdeki seneye görmeyebiliriz.

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