2024 DICE Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar!

Oyun dünyasının en önemli ve itibarlı ödül törenlerinden biir olan DICE Ödülleri'nin 2024 yılı kazananları açıklandı.

Geride bıraktığımız 2023 yılı oyun dünyasının en önemli yıllarından biri olarak kayıtlara geçti. Birçok kategoride birbirinden kaliteli yapımların damga vurduğu yıl, ödül törenlerindeki rekabeti ve heyecanı da artırdı.

Bu yıl 27.'si düzenlenen 2024 DICE Ödülleri'nde Yılın Oyunu ödülü Game Awards'ta olduğu gibi Baldur's Gate 3'e gitti. Etkinliğin en çok ödül kazanan oyunu Marvel's Spider-Man 2 olurken Alan Wake 2 de adaylıklarıyla geceye damga vurdu.

2024 DICE Ödülleri Kazananları

Yılın Oyunu

Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]

Alan Wake 2

COCOON

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En İyi Animasyon

Final Fantasy XVI

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2 [KAZANAN]

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Sanat Yönetmenliği

Alan Wake 2 [KAZANAN]

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

En İyi Karakter

Alan Wake 2 - Saga Anderson

Baldur’s Gate 3 - Astarion

Baldur’s Gate 3 - Karlach

Marvel’s Spider-Man 2 - Miles Morales [KAZANAN]

Thirsty Suitors - Jala

En İyi Özgün Müzik

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

En İyi Ses Dizaynı

Alan Wake 2

COCOON

Hi-Fi RUSH

Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]

Star Wars Jedi: Survivor

En İyi Hikâye

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]

DAVE THE DIVER

Thirsty Suitors

Venba

En İyi Teknik Yönetim

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]

Hogwarts Legacy

THE FINALS

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Aksiyon Oyunu

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Dead Space

Hi-Fi RUSH

Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]

Remnant II

En İyi Macera Oyunu

Alan Wake 2

COCOON

DAVE THE DIVER

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [KAZANAN]

En İyi Aile Oyunu

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder [KAZANAN]

En İyi Dövüş Oyunu

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 [KAZANAN]

En İyi Yarış Oyunu

F-ZERO 99

Forza Motorsport [KAZANAN]

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

LEGO 2K Drive

En İyi Rol Yapma Oyunu

Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Starfield

En İyi Spor Oyunu

EA SPORTS FC 24

MLB The Show™ 23 [KAZANAN]

WWE 2K23

En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars [KAZANAN]

The Last Spell

Wartales

VR Alanında En İyi Teknik Başarı

Asgard’s Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain [KAZANAN]

Vertigo 2

We Are One

En İyi Sanal Gerçeklik Oyunu

Asgard’s Wrath 2 [KAZANAN]

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade - Justice

Vertigo 2

En İyi Bağımsız Oyun

COCOON [KAZANAN]

DREDGE

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

En İyi Mobil Oyun

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

WHAT THE CAR? [KAZANAN]

En İyi Online Oyun

Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV [KAZANAN]

Omega Strikers

Street Fighter 6

THE FINALS

En İyi Oyun Tasarımı

Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]

COCOON

DAVE THE DIVER

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Oyun Yönetimi

Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]

COCOON

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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