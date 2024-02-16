2024 DICE Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar!
Oyun dünyasının en önemli ödül törenlerinden DICE Ödülleri'nin 2024 yılı etkinliği gerçekleşti. İşte ödül kazanan oyunlar!
Oyun dünyasının en önemli ve itibarlı ödül törenlerinden biir olan DICE Ödülleri'nin 2024 yılı kazananları açıklandı.
Geride bıraktığımız 2023 yılı oyun dünyasının en önemli yıllarından biri olarak kayıtlara geçti. Birçok kategoride birbirinden kaliteli yapımların damga vurduğu yıl, ödül törenlerindeki rekabeti ve heyecanı da artırdı.
Bu yıl 27.'si düzenlenen 2024 DICE Ödülleri'nde Yılın Oyunu ödülü Game Awards'ta olduğu gibi Baldur's Gate 3'e gitti. Etkinliğin en çok ödül kazanan oyunu Marvel's Spider-Man 2 olurken Alan Wake 2 de adaylıklarıyla geceye damga vurdu.
2024 DICE Ödülleri Kazananları
Yılın Oyunu
- Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]
- Alan Wake 2
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Animasyon
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi RUSH
- Marvel's Spider-Man 2 [KAZANAN]
- Mortal Kombat 1
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Sanat Yönetmenliği
- Alan Wake 2 [KAZANAN]
- Hogwarts Legacy
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
En İyi Karakter
- Alan Wake 2 - Saga Anderson
- Baldur’s Gate 3 - Astarion
- Baldur’s Gate 3 - Karlach
- Marvel’s Spider-Man 2 - Miles Morales [KAZANAN]
- Thirsty Suitors - Jala
En İyi Özgün Müzik
- Alan Wake 2
- Diablo IV
- Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]
- Planet of Lana
- Star Wars Jedi: Survivor
En İyi Ses Dizaynı
- Alan Wake 2
- COCOON
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]
- Star Wars Jedi: Survivor
En İyi Hikâye
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]
- DAVE THE DIVER
- Thirsty Suitors
- Venba
En İyi Teknik Yönetim
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]
- Hogwarts Legacy
- THE FINALS
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Aksiyon Oyunu
- ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
- Dead Space
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2 [KAZANAN]
- Remnant II
En İyi Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Star Wars Jedi: Survivor
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [KAZANAN]
En İyi Aile Oyunu
- Disney Illusion Island
- Fae Farm
- Hello Kitty Island Adventure
- Midnight Girl
- Super Mario Bros. Wonder [KAZANAN]
En İyi Dövüş Oyunu
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6 [KAZANAN]
En İyi Yarış Oyunu
- F-ZERO 99
- Forza Motorsport [KAZANAN]
- Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
- LEGO 2K Drive
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Diablo IV
- Final Fantasy XVI
- Starfield
En İyi Spor Oyunu
- EA SPORTS FC 24
- MLB The Show™ 23 [KAZANAN]
- WWE 2K23
En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu
- Against the Storm
- Cobalt Core
- Dune: Spice Wars [KAZANAN]
- The Last Spell
- Wartales
VR Alanında En İyi Teknik Başarı
- Asgard’s Wrath 2
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain [KAZANAN]
- Vertigo 2
- We Are One
En İyi Sanal Gerçeklik Oyunu
- Asgard’s Wrath 2 [KAZANAN]
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vampire: The Masquerade - Justice
- Vertigo 2
En İyi Bağımsız Oyun
- COCOON [KAZANAN]
- DREDGE
- El Paso, Elsewhere
- Thirsty Suitors
- Venba
En İyi Mobil Oyun
- Gubbins
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Terra Nil
- WHAT THE CAR? [KAZANAN]
En İyi Online Oyun
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Diablo IV [KAZANAN]
- Omega Strikers
- Street Fighter 6
- THE FINALS
En İyi Oyun Tasarımı
- Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Oyun Yönetimi
- Baldur’s Gate 3 [KAZANAN]
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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Günümüzde bilgisayarımıza ya da oyun konsollarımıza oyun satın alırken ilk olarak Steam, Origin, PlayStation Store ve Microsoft Store gibi resmi oyun mağazalarını ziyaret ediyoruz.
Peki siz ödüllerin kazananları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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