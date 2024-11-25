Sinema Tarihinde Bir İlk: 2024’ün Gişe Şampiyonları Onlar Oldu

Sinema sektörü 2024 yılında ilginç bir dönüm noktasına tanıklık etti. Yılın en çok hasılat yapan 10 filmi listesinin tamamını devam yapımları oluşturdu. Dijital içerik platformlarının yaygınlaşması ve modern TV teknolojilerinin erişilebilirliği, sektörde önemli bir değişimi beraberinde getirerek izleyicilerin "risk almaktan kaçındığı" bir pazar ortaya çıkardı. işte detaylar!

2024’ün En Çok Hasılat Yapan Filmleri

2024'ün en çok hasılat yapan filmi 1.69 milyar dolar ile şimdiden efsaneler listesine giren Inside Out'un ikinci filmi oldu. Onu 1.33 milyar dolar ile Deadpool & Wolverine takip ederken, 968,24 milyon dolarla Despicable Me 4 üçüncü oldu. Listenin ilk 10 ismi ise şu şekilde:

Inside Out 2 – 1,69 milyar dolar Deadpool & Wolverine – 1,33 milyar dolar Despicable Me 4 – 968,24 milyon dolar Dune: Part Two – 714,44 milyon dolar Godzilla x Kong: The New Empire – 571,75 milyon dolar Kung Fu Panda 4 – 547,63 milyon dolar Beetlejuice Beetlejuice – 451,07 milyon dolar Venom: The Last Dance – 439,93 milyon dolar Bad Boys: Ride or Die – 404,51 milyon dolar Kingdom of the Planet of the Apes – 397,37 milyon dolar

Devam filmlerinin başarısının ardında tanınmış marka isimleri ve mevcut hayran kitlelerinin gücü yatıyor. Ancak bu durum aynı zamanda izleyicilerin yeni ve farklı yapımlara olan ilgisinin azaldığını daha doğrusu "risk almaktan" kaçındığını gösteriyor.

Bildiğiniz üzere Netflix, Disney+, Prime Video gibi dijital platformların sunduğu geniş içerik kütüphaneleri sinemayı giderek daha da "gereksiz" hale getiriyor. Üstelik büyük ekranlı modern TV’lerin hem fiyatlarının düşmesi hem de yeni teknolojilerle gelişmesi sinemanın bir zamanlar en büyük avantajı olan “büyük ekran deneyimini” evlere taşıyor.

Bu nedenle dünyanın dört bir yanında insanlar için sinemaya gitmek yerine evden film izlemek daha uygun maliyetli bir seçenek haline geliyor. Bu da, izleyicilerin yalnızca bildikleri ve merakla bekledikleri yapımlara sinema salonlarında şans verdiğini ortaya koyuyor.

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