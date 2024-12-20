2024'ün En İyi Akıllı Telefonları Belli Oldu: Listeyi Dünyanın En Ünlü Teknoloji YouTuber'ı Yaptı

YouTube'da on milyonlarca takipçiye sahip ünlü teknoloji editörü Marques Brownlee, veya bir diğer adıyla MKBHD her sene düzenlediği "Akıllı Telefon Ödülleri" içeriğinin 2024 versiyonunu paylaştı.

Bu yıla damgasını vuran pek çok modeli içinde barındıran yeni liste, büyük bir kesim tarafından kabul görmeyi başardı.

MKBHD'te Göre Yılın Telefonu: Samsung Galaxy S24 Ultra

Ünlü YouTuber, yayınladığı yeni "2024'ün En İyi Akıllı Telefonları" videsounda yılın en iyi telefonunun Samsung Galaxy S24 Ultra olduğunu açıkladı. Ocak ayında piyasaya sürülen modelin ekran, batarya ve özellikle kamera alanında rakiplerinden önde olduğunu ifade etti.

Samsung'un güncel amiral gemisini yılın en iyi büyük ekranlı telefonu dalında da kazanan olarak seçen Marques Brownlee, diğer kategorilerde de yılın popüler pek çok cihazına ödüllerini verdi.

Yılın en iyi küçük ekranlı telefonu: Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 Yılın en kıymetli telefonu: Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a Yılın en iyi tasarımlı telefonu: Huawei Mate XT

Huawei Mate XT Yılın en iyi kameralı telefonu: Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Yılın en çok geliştirilen telefonu: Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold Yılın en iyi bataryaya sahip olan telefonu: Red Magic 10 Pro

Red Magic 10 Pro Yılın en iyi katlanabilir ekranlı telefonu: Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold Yılın en başarısız telefonu: Asus Zenfone 11 Ultra

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listeyi yapan siz olsaydınız yılın en iyi telefonu ve diğer kategorilerde hangi modelleri tercih ederdiniz? Yorumlarda buluşalım...