2024'ün İlk Uzay Yürüyüşü Gerçekleşecek: Nasıl İzlenir?

NASA, 2024'ün ilk uzay yürüyüşü için son hazırlıklarını yapıyor ve 13 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek etkinliği canlı olarak izlemek mümkün olacak.

Astronotlar Tracy C. Dyson ve Matt Dominick, Quest hava kilidi aracılığıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) sınırlarından ayrılacak ve yörüngedeki istasyonun sancak tarafındaki iletişim anteninden arızalı bir elektronik kutuyu çıkarmak için çalışmaya başlayacaklar.

NASA'nın 2024'teki İlk Uzay Yürüyüşünde Neler Olacak?

İki astronot ayrıca uzay yürüyüşünde geçirecekleri vakitin bir kısmını, bilim insanlarının bazı mikroorganizmaların Dünya yörüngesindeki uydunun dış yüzeyinde nasıl hayatta kaldıkları ve çoğaldıkları hakkında araştırma yapmak için istasyonun dış yüzeyinden mikroorganizmalar toplayarak geçirecekler.

Bu Dyson için dördüncü uzay yürüyüşü olurken Dominick ilk uzay yürüyüşüne çıkacak. Her iki astronot da Mart ayında SpaceX Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

NASA'nın son uzay yürüyüşü Kasım 2023'te gerçekleşmişti ancak Perşembe günkü de dâhil olmak üzere önümüzdeki üç hafta boyunca üç uzay yürüyüşü gerçekleşecek ve diğer ikisi 24 Haziran ve 2 Temmuz'da yapılacak.

2024'ün İlk Uzay Yürüyüşü Nasıl İzlenir?

Perşembe günkü uzay yürüyüşünün yayını TSİ 13.30'da başlayacak. Uzay yürüyüşü ise tahmini TSİ 15.00'da başlamış olacak.

Yaklaşık altı buçuk saat sürecek olan uzay yürüyüşünün tamamı NASA+, NASA TV, NASA uygulaması, NASA'nın YouTube kanalı ve NASA'nın web sitesinde gerçek zamanlı olarak yayınlanacak.

Dyson takım elbisesinin üzerindeki kırmızı şeritlerden tanınabilirken, Dominick'in takım elbisesinde herhangi bir işaret bulunmayacak.

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