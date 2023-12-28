2024 Yılında Çıkacak iPad Pro'dan Yeni Detaylar: OLED Ekran Üretiminde Son Durum!

Yeni OLED iPad Pro'nun 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu cihaz için ana değişiklik, Apple'ın yeni bir OLED panel için miniLED ve LCD seçeneklerinden vazgeçmesini beklediğimiz yeni ekranı olacak.

Koreli blog Naver kullanıcısı yeux1122'ye göre LG Display ve Samsung Display ile ilgili bir kaynak, bu tabletin tedarik zinciri hakkında birkaç bilgiye sahip.

LG, OLED Ekran Üretiminde Samsung'un Önünde

Blog, LG'nin ilk günlerde iPhone'un AMOLED ekranına olan talebi karşılayamazken, şimdi yeni iPad için yeni panelleri tedarik etme konusunda Samsung'un çok önünde olduğuna dikkat çekiyor. Bununla birlikte, LG'nin 6,2 milyon ünite sağlaması beklenirken, şirketin bu beklentiyi Şubat 2024'te seri üretime başlayarak yıllık 6,5 milyon üniteye yükselttiğini belirtiyor.

Kaynak ayrıca LG'nin 2024'te çıkacak olan iPad Pro'ya uygulanan yeni iki yığınlı tandem (OLED ekran) yapısının, organik malzeme cihazlarının tedariki açısından Samsung'unkinden daha iyi olduğunu açıklıyor.

Öyle ki Samsung geliştirmenin başından itibaren güç ısı üretimi süreci verimiyle ilgili sorunlarla da karşılaştı ancak LG bu konuda herhangi bir problemle karşılaşmış değil.

Yeni iPad Pro'nun Fiyatı Artabilir

Son olarak rapor, her şey planlandığı gibi giderse OLED iPad Pro ekranının mobil cihaz panellerinin çok üstünde olacağını çünkü parlaklık, genel kalite ve güç tüketiminin yeni iPad Pro ile çok daha iyi olacağını belirtiyor. Elbette tüm bunların fiyat skalasını bir miktar yukarı çekme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerek.

Gelen bu son detayların yanı sıra 2024 yılında çıkacak iPad Pro'nun M3 işlemci, gelişmiş kameralar ve yeni nesil Apple Pencil ve MacBook benzeri bir Magic Keyboard ile iPad'in tüm yeteneklerini ortaya çıkaracak yeni aksesuarlara sahip olması bekleniyor.

Peki sizin 2024 yılında piyasaya sürülecek yeni iPad Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.