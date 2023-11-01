2024 Model Apple Watch'lar Uyku Apnesi ve Tansiyon Tespiti Yapabilecek!

Apple, akıllı saat üretiminde sağlık alanındaki birçok özelliğe değer veriyor. Şirketin son çalışmalarının ardından 2024 model Apple Watch'ların uyku apnesi ve tansiyon tespiti yapabileceği öğrenildi.

Hipertansiyon ve Uyku Apnesini Algılayabilecek!

Bildiğiniz üzere Apple Watch'lar oksijen, kalp atış hızı, uyku süresi, solunum hızı ve sıcaklık ölçümü gibi özelliklere sahip. Akıllı saatlerin sağlıkla ilgili bu yeteneklerine 2024 modelinde yenileri eklenecek.

Yeni gelen habere göre 2024 model Apple Watch'lar kan basıncı sensörü ile hipertansiyon ölçümü yapabilecek. Hipertansiyon oluştuğunda neler olduğunu kullanıcılara iletecek. Ancak yanlış teşhis verilmemesi adında doktorla görüşmesini de tavsiye edecek.

Tüm bunları vücuttaki glikoz konsantrasyonunu belirlemek için cilt altındaki bir lazerden ışık saçan silikon bir çip sayesinde yapacak. Akıllı saate eklenecek bir diğer özellik ise uyku apnesi tespiti.

Uykudayken nefes alma düzeninin bozulmasına ve birkaç saniyelik geçici boğulmalara neden olan uyku apnesi, Apple Watch'ın yeni özelliği sayesinde algılanabilecek. Kullanıcıların uyku ve nefes alma düzenleri takip edilerek doktor önerisi sunulacak.

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