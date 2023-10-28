Apple Watch Ultra 3 Gecikmeli Çıkacak: Peki Neden?
Apple Watch Ultra 3'ün piyasaya gecikmeli çıkacağı söylendi. Peki akıllı saat ne zaman tanıtılacak? İşte ayrıntılar!
Yeni akıllı saat modeli Apple Watch Ultra 3, beklenenden daha geç çıkış yapacak. Saatin piyasaki yerini nümüzdeki sene alması bekleniyordu ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo, bazı nedenlerden dolayı tarihin ertelendiğini söyledi.
2025 Yılına Kadar Çıkmayacak!
Apple Watch Ultra 3'ün iPhone 16 serisinin tanıtılacağı tarihte, Eylül 2024'te çıkması bekleniyordu. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo önümüzdeki seneye yetişemeyeceğini ifade etti.
Gecikmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi microLED üretim sorunlarından kaynaklanıyor. 2,1 inç boyutlarında Mikro LED ekrana sahip olması beklenen akıllı saatin yenilikçi sağlık yönetimi özelliklerinde de eksiklikler var.
Apple Watch Ultra 3'ün 2025 yılına kadar çıkamayacak olması, şirketin Apple Watch Ultra sevkiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20-30 oranında azalmasına sebep olabilir.
Dolayısıyla küresel Apple Watch sevkiyatlarında yaklaşık yüzde 10 düşüş (35 milyon) yaşanabilir. Bu yılın sonuna geldiğimizde şirketin atacağı her adım Apple Watch Ultra'nın ve kazancının kaderini belirleyecek.
Apple Watch Modellerini Bekleyen Tehlike: İthalat Yasağı!
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Perşembe günü yaptığı bir değerlendirme sonucunda, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'ya ait bir patenti ihlal ettiğini tespit etti.
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