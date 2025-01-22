2024'te Her 10 Oyun Geliştiriciden 1'i İşsiz Kaldı

GDC’nin State of the Game Industry isimli raproruna göre, 2024 yılı oyun sektörü için oldukça zorlu geçti. Ankete katılan 3.000’den fazla oyun geliştiricisi içinden yüzde 11'in geçtiğimiz yıl içerisinde işten çıkarıldığını söyledi. Çalışma arkadaşlarının işten çıkarıldığını söyleyen kişi sayısı ise bunu üçe katladı. İşte detaylar!

Oyun Sektörü 2024'te Sarsıldı Ama Yıkılmadı

2024, oyun endüstrisinin en kötü yıllarından biri olarak tarihe geçti. GDC'nin State of the Game Industry raporuna göre sektörde çalışan geliştiricilerin yüzde 11'i bu sürede işsiz kaldı. Katılımcıların %29’u, doğrudan meslektaşlarının işlerini kaybettiğine tanık oldu. Rapora göre toplamda 14.000 kişinin işten çıkarıldığı tahmin ediliyor.

İşten çıkarmaların önemli bir kısmı ise yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasından kaynaklı. AI her ne kadar henüz işinizi elinizden alacak kadar gelişmiş olmasa ekipleri küçültme konusunda oldukça faydalı. Özellike oyun sektörü yöneticileri yapay zekayı büyük bir fırsat olarak görülse de geliştiriciler aynı fikirde değil.

Katılımcıların yüzde 30’u, yapay zekanın sektörü olumsuz etkilediğini düşünüyor. Bu oran, geçen yıl sadece yüzde 18’den yüzde 30’a çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Ayrıca sektöre dair bazı gelişmeler de dikkat çekti. Yine aynı rapora göre, AAA stüdyolarının yüzde 33’ü şu anda" live service" denilen sürekli güncellenen çevrim içi oyunlar üzerinde çalışıyor. Söz konusu oyunlar nispeten daha az emekle uzun süre para akışı sağlandığı için oyun stüdyoları tarafından tercih ediliyor.

Oran verecek olursa genel olarak stüdyoların yüzde 16’sı bu tarz oyunlarla ilgileniyor. Ancak geliştiricilerin yüzde 41’i bu tarz oyunlarda çalışmak istemediğini belirtiyor. Ayrıca servis oyunları başarılı olunduğunda müthiş bir kazanç sağlasa da Concord gibi başarısız örneklerde stüdyonun sonunu getirebiliyor.