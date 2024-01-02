2024 Yılı Zamlı Trafik Cezaları Belli Oldu: Yeni Yılda Trafik Cezaları Ne Kadar?

Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından 2024 yılını kapsayan trafik cezaları da belli oldu. İşte detaylar!

2024 Yılı Zamlı Trafik Cezaları Belli Oldu: Yeni Yılda Trafik Cezaları Ne Kadar?
Barış Bulut
Barış Bulut -

Geçtiğimiz ay içerisinde 2024 yılının yeniden değerleme oranının belli olmasıyla pek çok kaleme gelecek zamlar ve cezalardaki artışlar belli olmuştu.

Yeniden değerleme oranı %58,46 olarak açıklandı ve bu doğrultuda artışlar şekillendi. Bugün ise 2024 yılını kapsayan trafik cezalarının tam listesi yayınlandı. Peki 2024'te trafik cezaları ne kadar?

2024 Trafik Cezaları

2024 Yılı Zamlı Trafik Cezaları Belli Oldu: Yeni Yılda Trafik Cezaları Ne Kadar?

İhlal Fiyat
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 6.440 TL
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 8.075 TL
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 12.978 TL
Ehliyetsiz araç kullanma 12.978 TL
Drift atma 32.234 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma 33.240 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmeme 18.453 TL
Emniyet şeridini ihlal etme 6.440 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL
Yasak yerde sollama yapma 1.507 TL
Hız sınırı %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
Hız sınırını %30-50 oranlarına kadar aşma 3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
Kırmızı ışıkta geçme 1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapma 2.648 TL
Plakasız araç kullanma 8.167 TL
Çakar ya da siren kullanma 6.440 TL
Engelli için ayrılan yere park etme 1.383 TL
Seyir hâlinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
Sahte plaka kullanma 32.171 TL
Yayalara geçiş hakkı vermeme 3.136 TL
Emniyet kemeri takmama 691 TL
Takip mesafesine uymama 691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma 691 TL

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2024 Yılı Pasaport ve Ehliyet Harç Ücretleri Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve ardından 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Peki siz trafik cezalarının 2024 yılındaki fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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