2024'ün En Çok Satan Oyunları Belli Oldu: Zirvede EA Oyunları Var!

Her geçen gün büyüyen oyun sektörü, 2024 yılında da birçok yapıma sahne oldu. Bazı oyunlar, yapımcılarının beklentilerini pek de karşılamazken, bazı oyunlar yüksek satış rakamlarıyla adeta paraya para demedi.

Ünlü pazar araştırmacıları, senenin sona yaklaştığımız bugünlerde 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı. Listede pek çok ünlü yapım yer alırken, Electrinoics Arts oyunlarının zirveyi doldurduğu görülüyor.

2024'ün En Çok Satan Oyunu EA Sports College Football 25 Oldu

Paylaşılan verilere göre ocak ayından bu yana 2024'ün en çok satan oyunu, Electronic Arts'ın yayınladığı EA Sports College Football 25 oldu. Sevilen Amerikan futbol yapımını, bu yılın en çok beğeni toplayan oyunlarından Helldivers II takip etti. Henüz bundan haftalar önce çıkış yapan Call of Duty: Black Ops 6 ise şimdiden üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

Dördüncü ve beşinci sırada Dragon Ball: Sparking! Zeo ve Call of Duty: Modern Warfare 3'ün olduğu listenin ilk 10 sırasını Madden NFL 25, EA Sports MVP Bundle, EA Sports FC 25 gibi Electronics Art'ın başarılı spor oyunları dolduruyor.

2024'ün en çok satan 10 oyunu şu şekilde sıralanıyor:

Sıralama Title Publisher 1 EA Sports College Football 25 Electronic Arts 2 Helldivers II Sony (Corp) 3 Call of Duty: Black Ops 6 Microsoft (Corp) 4 Dragon Ball: Sparking! Zero Bandai Namco Entertainment 5 Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Microsoft (Corp) 6 Madden NFL 25 Electronic Arts 7 EA Sports MVP Bundle Electronic Arts 8 Elden Ring Bandai Namco Entertainment 9 Dragon’s Dogma II Capcom USA 10 EA Sports FC 25 Electronic Arts

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