2024 Yılında Ehliyet Ücretleri İki Katına Çıkacak!

2024 yılına giderek yaklaşıyoruz ve pek çok kaleme gelecek artışlar da şimdiden açıklanmaya başladı. Bugün ise ehliyet ücretlerinin 2 kat artması beklendiği açıklandı.

2024 yılına girmemizle birlikte trafik cezaları, pasaport harç ücretleri ve IMEI kayıt ücreti büyük oranda zamlanacak. Şimdi ise Ocak ayından itibaren ehliyet ücretlerini 2 katına çıkacağı söyleniyor.

Ehliyet Ücretleri 20.000 TL'yi Aşacak

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları şu anda kurslara ortalama 7.500 TL civarı bir ödeme yapıyor. Ehliyet harcı ile birlike bu fiyat 10.000 TL'yi buluyor ve Ocak ayından itibaren bu ücretin 20.000 TL'yi aşacağı söyleniyor.

Konu ile ilgili resmî bir açıklama olmasa da sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın Ocak ayından itibaren daha da zorlaşacağını ve maliyetlerin iki katına çıkmasının beklendiğini söyledi.

Hâlihazırda ehliyet kurslarının ücretleri valilik, Millî Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları ortaklığında belirleniyor ve ilden ile farklılık gösterebiliyor.

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