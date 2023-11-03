2024 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu!

En son geçtiğimiz yaz 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükselen IMEI kayıt ücreti 2024 yılı Ocak ayıyla birlikte bir kez daha artacak.

Yurt dışından temin edilen telefonların ülkemizde kullanımına devam edilebilmesi için belli bir IMEI kayıt ücreti ödenmesi gerekiyor. Şu anda 20.000 TL olan bu kayıt ücreti 2024 yılı Ocak ayıyla birlikte 31.692 TL olacak.

Bugün açıklanan 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olarak belirtilirken, bu oranın belli başlı kalemlerdeki artış etkileri de Vergi Uzmanı Ozan Bingöl tarafından paylaşıldı.

2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur.

Böylece önümüzdeki yıl;

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya

-Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya

-En düşük radar cezası 951… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 3, 2023

Buna göre yurt dışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarındaki harç tutarı 20.000 TL'den 31.692 TL'ye yükselirken, bir otomobil için araç muayene ücreti de 1.149 TL'den 1.821 TL'ye yükselecek.

Eğer yurt dışından aldığınız ve kullanmakta olduğunuz bir telefon varsa 1 Ocak 2024'e kadar (net tarih açıklanınca değişebilir) telefonun kayıt ücretini ödemeniz bu ekstra zamdan etkilenmemenizi sağlayacak.

2015'ten Bu Yana IMEI Kayıt Ücretleri

Yıl IMEI Kayıt Ücreti 2015 131 TL 2018 500 TL 2019 1.500 TL 2020 1.838 TL 2021 2.006 TL 2022 2.732 TL 2023 (ilk 6 ay) 6.091 TL 2023 (son 6 ay) 20.000 TL 2024 31.692 TL

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