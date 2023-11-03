2024 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu!

IMEI kayıt ücreti 2024 itibari ile bir kez daha zamlanıyor. İşte 2024 yılı IMEI kayıt ücreti!

2024 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu!
Barış Bulut
Barış Bulut -

En son geçtiğimiz yaz 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükselen IMEI kayıt ücreti 2024 yılı Ocak ayıyla birlikte bir kez daha artacak.

Yurt dışından temin edilen telefonların ülkemizde kullanımına devam edilebilmesi için belli bir IMEI kayıt ücreti ödenmesi gerekiyor. Şu anda 20.000 TL olan bu kayıt ücreti 2024 yılı Ocak ayıyla birlikte 31.692 TL olacak.

Bugün açıklanan 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olarak belirtilirken, bu oranın belli başlı kalemlerdeki artış etkileri de Vergi Uzmanı Ozan Bingöl tarafından paylaşıldı.

Buna göre yurt dışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarındaki harç tutarı 20.000 TL'den 31.692 TL'ye yükselirken, bir otomobil için araç muayene ücreti de 1.149 TL'den 1.821 TL'ye yükselecek.

Eğer yurt dışından aldığınız ve kullanmakta olduğunuz bir telefon varsa 1 Ocak 2024'e kadar (net tarih açıklanınca değişebilir) telefonun kayıt ücretini ödemeniz bu ekstra zamdan etkilenmemenizi sağlayacak.

2024 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu!

2015'ten Bu Yana IMEI Kayıt Ücretleri

Yıl IMEI Kayıt Ücreti
2015 131 TL
2018 500 TL
2019 1.500 TL
2020 1.838 TL
2021 2.006 TL
2022 2.732 TL
2023 (ilk 6 ay) 6.091 TL
2023 (son 6 ay) 20.000 TL
2024 31.692 TL

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Peki siz yeni IMEI kayıt ücreti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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