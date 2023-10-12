Bir Yıl Kullanılmayan Telefonlar Artık Kapatılacak!

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelikle birlikte, bir yıl boyunca aktif olmayan telefonlar, 1 Ocak 2024'ten itibaren devre dışı bırakılacak.

Yeni düzenlemeyi içeren Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik resmî olarak yayımlandı.

"Kesintisiz Yedi Yıl", "Son Sinyalden İtibaren Kesintisiz Bir Yıl" Olarak Değiştirildi

Değişiklik, "kesintisiz yedi yıl" ifadesini "son sinyalden itibaren kesintisiz bir yıl" olarak değiştiriyor. Bu değişiklik, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir yıl boyunca sinyal almayan cep telefonlarının kara listeye alınacağı ve IMEI kayıtlarının silineceği anlamına geliyor.

Kara listeye alınan bir cep telefonu son kullanıcının abone numarası ile kullanılıyorsa bir doğrulama sürecinden geçecek. Doğrulama başarılı olursa cihazın IMEI numarası eski hâline getirilecek ve kara listeden çıkarılacak.

Sinyal alınamadığı için devre dışı bırakılan bir cihazı yeniden kaydettirmesi gereken son kullanıcılar, bu işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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