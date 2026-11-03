Phantom Blade Zero İlk 3 Günde 4 Milyon Kopya Sattı

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Çinli stüdyo S-GAME, Phantom Blade Zero satış rakamını ilk kez paylaştı. Oyun 29 Ekim 2026'daki çıkışından sonraki 72 saatte 4 milyondan fazla kopya sattı. Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı da 833 bini aştı. Türkiye'de oyunun PS5 sürümü Steam sürümünden daha ucuz.

4 Milyon Satışın Arka Planı

S-GAME rakamı oyunun resmi X hesabından duyurdu. Gönderide platform ya da sürüm bazında bir dağılım bulunmuyor. Eurogamer'a göre 4 milyonluk toplama Tencent'in yalnızca Çin'de sunulan WeGame mağazasındaki satışlar da dahil.

PC oyuncuları oyunu Steam ve Epic Games Store'dan alabiliyor. Konsol tarafında oyun çıkışta yalnızca PS5'e geldi. Oyunun PS5 için kutulu sürümü ise 2027'de çıkacak.

Analiz şirketi Alinea Analytics, çıkıştan önce oyunun Steam ve PS5'te yaklaşık 850 bin kopya sattığını tahmin etmişti. Şirketin analisti Rhys Elliott, WeGame satışlarıyla toplamın 1 milyonu rahatça geçtiğini yazmıştı. Phantom Blade Zero'nun inceleme puanları da Metacritic'te 88'e ulaşmıştı.

Steam'deki Oyuncu Zirvesi

Phantom Blade Zero çıkış gününde Steam'de 723 bin 876 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Zirve hafta sonunda, 1 Kasım 2026'da 833 bin 921 oyuncuyla geldi. GamingBolt'a göre oyun bu rakamla Steam tarihinin en çok oynanan 14. yapımı oldu. Bu sayılara PS5 oyuncuları dahil değil.

Steam'de 2026'da hiçbir tek oyunculu oyun bu kadar yüksek bir zirve görmedi. Yılın bir diğer büyük çıkışı olan Forza Horizon 6'nın Steam rekoru Mayıs 2026'da 302 bin 645'te kalmıştı. Çin yapımı Black Myth: Wukong'un anlık oyuncu rekoru Ağustos 2024'te 2 milyon 415 bin 714'e ulaşmıştı. Phantom Blade Zero bu rekorun üçte birinden biraz fazlasına ulaştı.

Türkiye Fiyatı, Dil Desteği ve Sürücü Önerisi

Phantom Blade Zero'nun PlayStation Store Türkiye fiyatı Standart Sürüm için 2.379 TL, Digital Deluxe Edition için 2.849 TL. Steam Türkiye'de Standart Sürüm 49,99 dolar. Bu da Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 493 TL'ye denk geliyor. Digital Deluxe Edition'ın Steam fiyatı 59,99 dolar, yani 2 bin 991 TL.

Bu fiyatlarla PS5 sürümü Steam'e göre Standart Sürüm'de 114 TL, Digital Deluxe Edition'da 142 TL daha ucuz. Oyunda Türkçe dil desteği yok. Seslendirme İngilizce ve Çince seçenekleriyle sınırlı. Arayüz ve altyazılar 15 dilde sunuluyor. S-GAME, PC oyuncularına Phantom Blade Zero için eski Nvidia sürücüsünü önermişti.

Editörün Yorumu

Bana göre 4 milyon satış, Black Myth: Wukong'un başarısının Çin yapımı aksiyon oyunları için tek seferlik olmadığını gösteriyor. Yine de S-GAME mağaza dağılımı vermediği için WeGame'in bu rakamdaki payını bilmek mümkün değil. Steam zirvesinin Wukong'un üçte biri civarında kalması da bu oyunları aynı lige koymayı zorlaştırıyor. Hem PC'niz hem PS5'iniz varsa 114 TL'lik fark PS5 sürümünü daha mantıklı kılıyor.