Time Dergisi, 2024'ün En İyi Oyunlarını Açıkladı! Zirvedeki Oyuna Çok Şaşıracaksınız

Bu yıl çok sayıda oyun piyasaya sürüldü. Bunların bir kısmı önemli bir başarının altına imza atarken bir kısmı ise beklentilerin altında kalarak eleştirilerin odağı hâline geldi. Peki, 2024'ün en iyi oyunları hangileri? Time dergisi tarafından paylaşılan liste ile merak edilen soru yanıtlandı.

Time dergisinin paylaştığı 2024 yılının en iyi 10 oyunu listesinin ilk sırasında Dragon Age: The Veilguard'a yer verildi. Bu oyun, kullanıcılar tarafından verilen oylar doğrultusunda şekillenen Metacritic listesinde ortalama 3,8 puan ile 2024'ün en kötü oyunları arasında konumlanmıştı.

İkinci sırada PlayStation 5'in en sevilen yapımlarından biri olan Astro Bot, üçüncü sırada ise 2024 yılının şubat ayında piyasaya sürülen Final Fantasy VII Rebirth bulunuyor. Bu oyunu Silent Hill 2 ve Neva takip etti. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

2024 Yılının En İyi Oyunları

Dragon Age: The Veilguard Astro Bot Final Fantasy VII Rebirth Silent Hill 2 Neva Alan Wake 2: Night Springs and The Lake House Black Myth: Wukong Star Wars Outlaws Lego Horizon Adventures Helldivers 2

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