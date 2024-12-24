2024'ün En Kötü Filmleri Açıklandı! Listede Çok Popüler Filmler de Bulunuyor

Bu yıl çok sayıda film vizyona girdi. Bunların bir kısmı önemli bir başarının altına imza atarken bir kısmı ise beklentilerin al tında kalaral eleştirilerin odağı hâline geldi. Peki, 2024'ün en kötü filmleri hangileri? Collider tarafından paylaşılan liste ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı.

2024'ün en kötü filmi Joker: İkili Delilik (Joker: Folie à Deux) oldu. 2019 yılında vizyona giren Joker filminin büyük beğeni toplaması üzerine 2024 yılında Joker: İkili Delilik vizyona girmişti ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Eleştirilen odağı hâline gelen filmde Harley Quinn karakterini Margot Robbie yerine Lady Gaga canlandırmıştı.

Aksiyon ve gerilim türlerindeki Argylle: Gizli Casus filmi ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Filmin oyuncu kadrosunda Dua Lipa, Henry Cavill, Samuel L. Jackson, John Cena ve daha pek çok isim bulunuyor.

Argylle: Gizli Casus'u The Crow takip etti. Dördüncü sırada ise Venom: Son Dans konumlandı. Tom Hardy'nin başrolde yer aldığı film beklentilerin altında kalmıştı. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

2024 Yılının En Kötü Filmleri

Joker: İkili Delilik (Joker: Folie à Deux) Argylle: Gizli Casus (Argylle) The Crow Venom: Son Dans (The Last Dance) Rebel Moon – Part Two: The Scargiver Miller's Girl Megamind vs. the Doom Syndicate Back to Black Madame Web Megalopolis

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