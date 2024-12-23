Samsung ve Netflix'ten Büyük İş Birliği: Squid Game 2 ve Squid Game: Unleashed

Netflix'in kült dizisi Squid Game, ikinci sezonuyla geri dönüyor ve bu heyecanı ilk hissedenlerden biri olmak isteyenler için Samsung Galaxy kullanıcılarına özel bir fırsat sunuluyor.

Netflix ve Samsung’un güçlerini birleştirdiği bu adım, Galaxy model akıllı telefon sahiplerinin Galaxy Store üzerinden Squid Game 2’nin özel bir sahnesini ilk izleyenlerden biri olmasına fırsat tanıyor.

26 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak olan ikinci sezon, şimdiden merak uyandıran karanlık ve çarpıcı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi vaat ediyorken ayrıca bir oyun projesiyle de gündemde.

Squid Game: Unleashed – Mobilde Oyun Keyfi

Netflix Games yeni bir mobil oyunu tanıtmıştı: Squid Game: Unleashed, Galaxy Store’da indirilmeye sunuldu. Çok oyunculu bir battle royale oyunu olarak öne çıkan proje, dizideki ikonik ölümcül oyunları telefonunuzda deneyimlemenizi sağlıyor.

Bunlar Netflix üyelerine ayrıcalık olarak sunuluyor. Ancak bir Galaxy cihazınız varsa, Galaxy Store üzerinden Squid Game: Unleashed’a hemen erişebilirsiniz.