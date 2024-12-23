Samsung ve Netflix'ten Büyük İş Birliği: Squid Game 2 ve Squid Game: Unleashed
Samsung Galaxy Store, Squid Game hayranlarını yepyeni bir deneyimle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda oyun ve bolca "Sneak Peek" göreceğiz.
Netflix'in kült dizisi Squid Game, ikinci sezonuyla geri dönüyor ve bu heyecanı ilk hissedenlerden biri olmak isteyenler için Samsung Galaxy kullanıcılarına özel bir fırsat sunuluyor.
Netflix ve Samsung’un güçlerini birleştirdiği bu adım, Galaxy model akıllı telefon sahiplerinin Galaxy Store üzerinden Squid Game 2’nin özel bir sahnesini ilk izleyenlerden biri olmasına fırsat tanıyor.
26 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak olan ikinci sezon, şimdiden merak uyandıran karanlık ve çarpıcı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi vaat ediyorken ayrıca bir oyun projesiyle de gündemde.
Squid Game: Unleashed – Mobilde Oyun Keyfi
Netflix Games yeni bir mobil oyunu tanıtmıştı: Squid Game: Unleashed, Galaxy Store’da indirilmeye sunuldu. Çok oyunculu bir battle royale oyunu olarak öne çıkan proje, dizideki ikonik ölümcül oyunları telefonunuzda deneyimlemenizi sağlıyor.
Bunlar Netflix üyelerine ayrıcalık olarak sunuluyor. Ancak bir Galaxy cihazınız varsa, Galaxy Store üzerinden Squid Game: Unleashed’a hemen erişebilirsiniz.
Squid Game Oyunu Mobil Platformlara Geliyor
Netflix'ten Squid Game hayranlarını sevindirecek bir sürpriz geldi: Squid Game Unleashed adlı oyun mobil platformlara geliyor.
Netflix Film Önerileri - Aralık 2024
Sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Film Önerileri (Aralık 2024) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix filmleri neler?