Rockstar, GTA 6'nın Yeni Fragman Tarihini Neden Açıklamıyor? Eski Bir Çalışan Nedenini Açıkladı

Rockstar Games'in yıllardır beklenenen oyunu GTA 6 için heyecan sürüyor. Ancak oyuncular zaten çok uzun süredir bekliyor olmalarına rağmen şirket ne çıkış tarihine dair bilgi veriyor, ne de oynanış fragmanının yayımlanacağı tarihe.

Rockstar, GTA 6'nın ikinci fragman tarihini açıklayabilecek güce sahip ama sessizliğini bozmak yerine oyuncuları kızdırmayı seçiyor. Eski bir Rockstar çalışanı, bu stratejinin tam da şirketin istediği gibi işlediğini söylüyor. Peki neden?

"Tüm Bu Gizem, Aslında Bir Pazarlama Taktiği"

Mike York, 2017’ye kadar Rockstar New England’da animatör olarak çalışmış. Şimdilerde YouTube'da kendi görüşlerini paylaşan York, Rockstar'ın, hayranlarının ürettiği komplo teorilerini izlemekten büyük keyif aldığını dile getiriyor.

Rockstar’daki herkes bu teorilere bayılıyor. Oradayken, 'Şu kişinin bu gizemi bulduğunu duydun mu?' diye konuşuyorduk ve herkes bu teorilere hayranlıkla bakıyordu. Rockstar, sadece sessiz kalarak hayranları daha çok konuşturuyor. Bu da oyunun etrafında bir gizem yaratıyor ve heyecanı artırıyor. Fragman tarihi açıklasalar, bu heyecan bir anda sönerdi. Ama şimdi herkes tetikte, herkes konuşuyor. Bu ücretsiz bir pazarlama yöntemi.

GTA 6 İkinci Fragman Ne Zaman?

Rockstar ve yayıncı Take-Two, oyunun 2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacağını duyurduysa da ikinci fragman için tarih vermedi. Oyunun hayranları ilk fragmanı izledikten sonra geliştirmeye başladıkları komplo teorileriyle avunmayı sürdürecek gibi duruyor.