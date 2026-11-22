Microsoft, görev yönetimi uygulaması To Do'yu kapatmaya hazırlanıyor. iPhone, iPad, Mac, Windows, Android ve web üzerinden kullanılan uygulama için destek gelecek yıl şirket tarafından belirlenen tarihte sona erecek. Microsoft'un kararı, uzun süredir To Do kullanan kişileri başka bir uygulamaya geçmek zorunda bırakacak.

Microsoft To Do Neden Kapanıyor?

Microsoft, To Do'yu kapatma kararının arkasındaki sebebi açıklamadı. Fakat bunun temelinde şirketin kullanıcıları farklı uygulamaya geçmeye teşvik etmek olduğu düşünülüyor. Öyle ki teknoloji devi şu an görev yönetimi özelliklerini Planner altında toplamayı planlıyor. İş ve okul hesaplarıyla kullanılan To Do'nun yerini de Planner alacak.

Microsoft To Do Ne Zaman Kapanacak?

Microsoft To Do, 30 Haziran 2027'de kullanımdan kaldırılacak. iPhone, iPad, Mac, Windows, Android ve web sürümlerine verilen destek bu tarihte resmen sona erecek. Şirket, kapanıştan önce kullanıcıların görevlerini dışa aktarabilmesi için bir seçenek de hazırlıyor. Dışa aktarma işleminin hangi verileri kapsayacağı ise henüz belli değil.

Microsoft To Do Kullanıcılarına Ne Olacak?

Microsoft, iş ve okul hesabıyla To Do kullananlara Planner'a geçmelerini öneriyor. Şirket, Aralık 2026'da Planner'ın görev yönetimi bölümünü yenilemeyi planlıyor. Kullanıcılar görevlerini yeni bölüm üzerinden takip edebilecek.

To Do'daki görevler ve listeler Planner'a otomatik olarak aktarılmayacak. Kullanıcılar mevcut verilerine 30 Haziran 2027'ye kadar Planner üzerinden erişebilecek. Kapanış tarihinden sonra bu erişim de sona erecek. Kişisel Microsoft hesabı kullananlar Planner'a geçemeyecek.

Microsoft 365 Personal veya Family aboneliği bulunan hesaplar da bu uygulamaya erişemiyor. Dolayısıyla kişisel hesap sahiplerinin To Do yerine başka bir görev yönetimi uygulaması bulması gerekecek. Mac ve Windows kullanıcıları, masaüstü uygulamasını da kaybedecek. Microsoft'un Planner için ayrı bir masaüstü uygulaması çıkarma planı da yok. Kullanıcılar Planner'ı tarayıcıdan veya Microsoft Teams üzerinden açabilecek.

Editörün Yorumu

Microsoft'un To Do'yu kapatıp Planner'a yönelme kararı, ilk bakışta hizmetlerinde sadeleşmeye gitme hamlesi gibi görünebilir ama bu kararın arkasında sadece uygulama birleştirme hedefi yok. Bununla birlikte Microsoft'un yazılım ekosistemini yeniden konumlandırma çabasını da değerlendirmek gerekiyor.

Şirket, son yıllarda bağımsız uygulamalardan ziyade Microsoft 365 çatısı altında çalışan, birbirine bağlı hizmetlere ağırlık veriyor. Teams, Outlook, Planner ve Copilot arasındaki entegrasyon bu stratejinin önemli bir parçası. Microsoft'a göre kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yapması yerine bütün işlerini aynı ekosistemde yürütmesi daha değerli. Bu strateji doğrultusunda Planner da kullanıcıların başvuracağı tek seçenek hâline getirilmek isteniyor.

Tabii, her görev bir proje değil, her kullanıcı da bir ekip üyesi değil. To Do'nun en önemli yanı, bana göre çok basit kullanıma sahip olmasıydı. Market alışverişinden günlük işlere, kişisel hedeflerden Outlook üzerinden işaretlenen e-postalara kadar birçok görevi yerde topluyor, derli toplu hareket etmeye olanak tanıyordu.

Planner, daha çok kapsamlı iş yönetimi mantığına sahip. Evet, kişisel görevler için de kullanılabilir ama bu, To Do'nun sunduğu aynı deneyimi sağlayacağı anlamına gelmiyor. Zaten kişisel Microsoft hesaplarının Planner'a erişememesi de önemli bir sorun. Şirket, bir hizmetini sonlandırırken mevcut kullanıcılara kendi alternatifini sunmuyor. Umarım benzer hamleleri diğer hizmetlerinde de sık sık görmeye başlamayız.