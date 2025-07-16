2025 Emmy Adayları Belli Oldu: The Last of Us Şaşırtmadı

Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu ve HBO'nun yapımları hiç şüphesiz bu seneye damgasını vuracak. Komedi ve drama dizilerinin arasında büyük rekabet yaşanırken, bu yapımlarda kalemini en iyi konuşturan senaristlerin kim olduğu da belli olacak. Tören, 14 Eylül 2025'te gerçekleşecek, ancak saat farkından dolayı 15 Eylül, TSİ 03.00'da sahne alacak ve Nate Bargatze tarafından sunulacak.

İşte 2025 Emmy Awards kategorileri ve adayları...

Emmy Awards 2025 — En İyi Drama Dizisi

Slow Horses

The Pitt

The White Lotus

Severance

The Diplomat

Paradise

The Last of Us

Andor

Emmy Awards 2025 — En İyi Senaryo (Drama)

Will Smith – Slow Horses

Joe Sachs – The Pitt

Mike White – The White Lotus

Dan Gilroy – Andor

Dan Erickson – Severance

R. Scott Gemmill – The Pitt

Emmy Awards 2025 — En İyi Yönetmen (Drama)

Amanda Marsalis – The Pitt

Jessica Lee – Severance

Adam Randall – Slow Horses

Mike White – The White Lotus

Janus Metz – Andor

Ben Stiller – Severance

John Wells – The Pitt

Emmy Awards 2025 — En İyi Sınırlı ya da Antoloji Dizi

Adolescence

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Black Mirror

The Penguin

Emmy Awards 2025 — En İyi Yönetmen (Sınırlı ya da Antoloji Dizi)

Jennifer Getzinger – The Penguin

Shannon Murphy – Dying for Sex

Leslie Linka Glatter – Zero Day

Nicole Kassell – Sirens

Philip Barantini – Adolescence

Helen Shaver – The Penguin

Emmy Awards 2025 — En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

What We Do in the Shadows

Nobody Wants This

Shrinking

Hacks

Only Murders in the Building

The Bear

The Studio

Emmy Awards 2025 — En İyi Senaryo (Komedi)