2025 Emmy Adayları Belli Oldu: The Last of Us Şaşırtmadı
14 Eylül'de gerçekleşecek olan 2025 Emmy Ödülleri törenine damga vuracak isimler belli oldu. İşte tüm kategorilerdeki adayların tam listesi...
Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu ve HBO'nun yapımları hiç şüphesiz bu seneye damgasını vuracak. Komedi ve drama dizilerinin arasında büyük rekabet yaşanırken, bu yapımlarda kalemini en iyi konuşturan senaristlerin kim olduğu da belli olacak. Tören, 14 Eylül 2025'te gerçekleşecek, ancak saat farkından dolayı 15 Eylül, TSİ 03.00'da sahne alacak ve Nate Bargatze tarafından sunulacak.
İşte 2025 Emmy Awards kategorileri ve adayları...
Emmy Awards 2025 — En İyi Drama Dizisi
- Slow Horses
- The Pitt
- The White Lotus
- Severance
- The Diplomat
- Paradise
- The Last of Us
- Andor
Emmy Awards 2025 — En İyi Senaryo (Drama)
- Will Smith – Slow Horses
- Joe Sachs – The Pitt
- Mike White – The White Lotus
- Dan Gilroy – Andor
- Dan Erickson – Severance
- R. Scott Gemmill – The Pitt
Emmy Awards 2025 — En İyi Yönetmen (Drama)
- Amanda Marsalis – The Pitt
- Jessica Lee – Severance
- Adam Randall – Slow Horses
- Mike White – The White Lotus
- Janus Metz – Andor
- Ben Stiller – Severance
- John Wells – The Pitt
Emmy Awards 2025 — En İyi Sınırlı ya da Antoloji Dizi
- Adolescence
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Black Mirror
- The Penguin
Emmy Awards 2025 — En İyi Yönetmen (Sınırlı ya da Antoloji Dizi)
- Jennifer Getzinger – The Penguin
- Shannon Murphy – Dying for Sex
- Leslie Linka Glatter – Zero Day
- Nicole Kassell – Sirens
- Philip Barantini – Adolescence
- Helen Shaver – The Penguin
Emmy Awards 2025 — En İyi Komedi Dizisi
- Abbott Elementary
- What We Do in the Shadows
- Nobody Wants This
- Shrinking
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Bear
- The Studio
Emmy Awards 2025 — En İyi Senaryo (Komedi)
- Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky – Hacks
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Hannah Bos, Paul Thureen ve Bridget Everett – Somebody Somewhere
- Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory ve Frida Perez – The Studio
- Sam Johnson, Sarah Naftalis ve Paul Simms – What We Do in the Shadows
- Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton ve Eric Notarnicola – The Rehearsal