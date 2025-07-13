Bu Fiyatlar Kaçmaz! Popüler PlayStation Oyunları İndirime Girdi

PlayStation sahipleri için PlayStation Store'da Yaz İndirimleri başladı. Geçtiğimiz haftalarda Steam'de gördüğümüz büyük indirimlerin ardından şimdi sıra PS Store’da. Kampanya kapsamında popüler yapımların fiyatları düştü. İşte indirimler sırasında göze çarpan oyunlar...

PlayStation Store'da Yaz İndirimleri Başladı

Etkinlik kapsamında Marvel's Spider-Man Remastered yüzde 42 indirimle 466,78 TL yerine 270,73 TL'ye düştü. The Forest ise yüzde 70 indirimle 595 TL yerine 178,50 TL fiyat etiketiyle oyunculara sunuluyor.

Taktik nişancı oyunu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, 449 TL’den 70,35 TL’ye düşerek dikkat çekici bir indirime girdi. Öte yandan Watch Dogs 2 ise 1.749 TL yerine 262,35 TL fiyatla satışta. Bu yapım için tam yüzde 85 oranında bir indirim uygulanmış.

Yaz İndirimleri kapsamında PlayStation Store'da indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyat Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL (-42%) The Forest 595 TL 178,50 TL (-70%) A Way Out 1.049 TL 314,70 TL (-70%) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 1.249 TL 499,60 TL (-60%) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 449 TL 70,35 TL (-85%) Far Cry 6 Deluxe Edition 779 TL 194,75 TL (-75%) Watch Dogs 2 1.749 TL 262,35 TL (-85%) Battlefield 1 Devrim 1.399 TL 209,85 TL (-85%) EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 608,99 TL (-79%)

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