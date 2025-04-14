2025'te En Çok Satış Yapan Telefon Markası Belli Oldu: Zirvedeki İsim Sizi Şaşırtabilir!

2025 yılına hızlı bir giriş yapan akıllı telefon sektörü, yılın ilk aylarında ardı ardına gelen lansmanlarla hareketli günler yaşadı. Dünya genelindeki birçok teknoloji markası, yeni modellerini kullanıcılarla buluştururken, pazardaki rekabet de oldukça kızıştı.

Kısa süre önce yayınlanan bir araştırma ise bu yoğun dönemde hangi markanın satışlarda öne çıktığını ortaya koydu. 2025'in ilk çeyreğine dair veriler, Apple’ın en fazla akıllı telefon satan marka olarak sektördeki liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. İlginç olan ise, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin beklentileri tam anlamıyla karşılayamamasına rağmen Apple’ın listenin zirvesinde yer alması oldu.

Apple, iPhone 16e Sayesinde Zirvede

Counterpoint Research tarafından paylaşılan son verilere göre, Apple 2025’in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında yüzde 19’luk pazar payıyla zirveye yerleşti. Apple’ı yüzde 18’le Samsung takip ederken, Xiaomi ise yüzde 14’lük oranla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise yüzde 8’erlik pazar paylarıyla aynı çatı altındaki Çin merkezli Vivo ve Oppo markaları bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere, hem 2023 hem de 2024'ün ilk çeyreğinde pazar lideri Samsung olmuştu. Ancak bu yıl, iPhone 16e modelinin yarattığı etki sayesinde Apple bir adım öne geçerek liderliği yeniden ele geçirdi. Teknoloji devi, yılın ilerleyen dönemlerinde dört farklı modelden oluşacak iPhone 17 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu da Apple’ın pazar hakimiyetini daha da pekiştirebilir.

Öte yandan 2025'in ilk aylarından en çok satış yapan akıllı telefon modellerine dair herhangi bir veri bulunmuyor. Hatırlamayanlar için 2024'ün en çok satan akıllı telefonu iPhone 15 olmuştu. Geçtiğimiz yılın en çok satan 10 akıllı telefon modeli ise şu şekilde:

iPhone 15 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Samsung Galaxy A15 5G iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy A15 4G Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 14 iPhone 16 Pro Samsung Galaxy A05

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