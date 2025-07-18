Galaxy S25 Ultra Satışta Rekor Kırdı! Rakiplerini Sekize Katladı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Mayıs 2025 itibarıyla markaların amiral gemisi modellerine ait satış rakamlarını paylaştı. Paylaşılan veriler, Samsung’un rakiplerini sekize katladığını açıkça ortaya koyuyor. Samsung, Galaxy S25 Ultra modeliyle 8 milyon 390 bin adet satış gerçekleştirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Xiaomi 15 Ultra modeli 586 bin satışla ikinci sıraya yerleşirken, vivo X200 Ultra 219 bin, OPPO Find X8 Ultra ise 210 bin adet satış yaptı. Bu rakamlar gösteriyor ki Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sadece Galaxy S25 Ultra ile rakiplerinin toplamından sekiz kat daha fazla satış başarısı yakaladı.

Samsung Galaxy S25 Ultra, Rakiplerinin Toplamından Sekiz Kat Daha Fazla Sattı!

vivo, OPPO ve Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modellerinin toplam satışının 1 milyonu bile zor bulması, Samsung’un pazardaki ezici üstünlüğünü net şekilde gözler önüne seriyor. Aslında bu üç markanın telefonları da Galaxy S25 Ultra kadar güçlü donanımlar ve yenilikçi özellikler sunuyor. Özellikle kamera teknolojisi, batarya kapasitesi ve ekran kalitesi konusunda oldukça iddialılar.

Ancak bu düşük satış rakamlarının en büyük sebebi, bu cihazların Çin dışındaki pazarlarda sınırlı şekilde bulunması. Avrupa’nın bazı ülkelerinde satışa sunulsalar da ABD ve Kanada gibi büyük pazarlarda resmi olarak satılmıyorlar.

Öte yandan Samsung, yıllardır küresel pazarda güçlü bir dağıtım ağı ve satış sonrası destek sistemi kurmuş durumda. Bu da Galaxy S25 Ultra gibi üst segment cihazlarının çok satmasını sağlıyor.

Marka Model Satış Adedi (Mayıs 2025) Samsung Galaxy S25 Ultra 8 milyon 390 bin Xiaomi 15 Ultra 586 bin vivo X200 Ultra 219 bin OPPO Find X8 Ultra 210 bin

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