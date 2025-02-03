2025 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu! Beyonce'den Büyük Başarı
Bu yıl 67'ncisi düzenlenen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Beyonce dahil birçok şarkıcı önemli başarının altına imza attı.
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri, dün yani 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angelas'ta düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu. Bu yıl 67'incisi düzenlenen törende Beyonce büyük bir başarının altına imza attı.
Beyonce, Cowboy Carter isimli albüm ile yılın albümü ödülüne layık görüldü. Bu zamana kadar 30'u aşkın Grammy ödülü kazanan 43 yaşındaki şarkıcı bu kategoride ilk kez ödül aldı.
Beyonce'nin 2010 yapımı "I Am... Sasha Fierce", 2015 yapımı "Beyoncé", 2017 yapımı "Lemonade" ve 2023 yapımı "Renaissance" albümleri, daha önce dört kez "yılın albümü" kategorisinde aday gösterilmişti.
Hans Zimmer Dune: Part Two filmiyle "n iyi film müziği bestesi" ödülüne layık görüldü. Kendrick Lamar ise Not Like Us ile "yılın kaydı" ve "yılın şarkısı" ödüllerinin sahibi oldu. İşte ödüllerin kazananlar!
2025 Grammy Ödülleri Kazananları
- En iyi müzik klibi: Kendrick Lamar - Not Like Us
- En iyi müzik filmi: American Symphony
- En iyi film müziği bestesi (film ve TV dahil): Hans Zimmer - Dune: Part Two
- Video oyunlar ve diğer interaktif medya için en iyi oyun müziği bestesi: Winifred Phillips - Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
- En iyi rock performansı: The Beatles - Now And Then
- En iyi rock şarkısı: St Vincent - Broken Man
- En iyi rock albümü: The Rolling Stones - Hackney Diamonds
- En iyi dans/elektronik kaydı: Justice & Tame Impala – Neverender
- En iyi dans/elektronik albümü: Charli XCX – Brat
- En iyi dans/pop kaydı: Charli XCX - Von Dutch
- En iyi geleneksel pop vokal albüm: Norah Jones – Visions
- En iyi pop vokal albüm: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
- En iyi solo pop performansı: Sabrina Carpenter – Espresso
- En iyi ikili/grup pop performansı: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- En iyi Latin pop albüm: Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran
- En iyi alternatif müzik albümü: St Vincent - All Born Screaming
- En iyi alternatif müzik performansı: St Vincent – Flea
- En iyi metal performansı: Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne - Mea Culpa
- En iyi rap performansı: Kendrick Lamar - Not Like Us
- En iyi melodik rap performansı: Rapsody ft Erykah Badu - 3:AM
- En iyi rap şarkısı: Kendrick Lamar - Not Like Us
- En iyi rap albümü: Doechii - Alligator Bites Never Heal
- En iyi country solo performans: Chris Stapleton - It Takes A Woman
- En iyi ikili/grup performansı: Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted
- En iyi country şarkısı: Kacey Musgraves - The Architect
- En iyi country albümü: Beyoncé - Cowboy Carter
- En iyi R&B performansı: Muni Long - Made For Me (Live On BET)
- En iyi R&B şarkısı: SZA – Saturn
- En iyi progresif R&B albümü: Avery*Sunshine - So Glad to Know You - NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) - Why Lawd?
- En iyi R&B albümü: Chris Brown - 11:11 (Deluxe)
- Yılın prodüktörü: Daniel Nigro
- Yılın şarkı yazarı: Amy Allen
- En iyi enstrümental caz albüm: Chick Corea & Béla Fleck – Remembrance
- En iyi alternatif caz albümü: Meshell Ndegeocello - No More Water: The Gospel Of James Baldwin
- En iyi caz performansı: Samara Joy feat. Sullivan Fortner – Twinkle Twinkle Little Me
- En iyi müzikal tiyatro albümü: Hell's Kitchen
- En iyi opera kaydı: Saariaho: Adriana Mater - Esa-Pekka Salonen, kondüktör (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)
- En iyi opera performansı: Ortiz: Revolución Diamantina - Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)
- En iyi komedi albümü: Dave Chappelle - The Dreamer
- Görsel medya için en iyi soundtrack toparlaması: Maestro: Leonard Bernstein - London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper
- Görsel medya için en iyi şarkı yazımı: Jon Batiste - It Never Went Away (American Symphony)
- En iyi sesli kitap anlatımı: Jimmy Carter - Last Sunday in Plains: A Centennial Celebration
- En iyi caz vokal albümü: Samara Joy - A Joyful Holiday