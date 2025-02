2025 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu! Beyonce'den Büyük Başarı

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri, dün yani 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angelas'ta düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu. Bu yıl 67'incisi düzenlenen törende Beyonce büyük bir başarının altına imza attı.

Beyonce, Cowboy Carter isimli albüm ile yılın albümü ödülüne layık görüldü. Bu zamana kadar 30'u aşkın Grammy ödülü kazanan 43 yaşındaki şarkıcı bu kategoride ilk kez ödül aldı.

Beyonce'nin 2010 yapımı "I Am... Sasha Fierce", 2015 yapımı "Beyoncé", 2017 yapımı "Lemonade" ve 2023 yapımı "Renaissance" albümleri, daha önce dört kez "yılın albümü" kategorisinde aday gösterilmişti.

Hans Zimmer Dune: Part Two filmiyle "n iyi film müziği bestesi" ödülüne layık görüldü. Kendrick Lamar ise Not Like Us ile "yılın kaydı" ve "yılın şarkısı" ödüllerinin sahibi oldu. İşte ödüllerin kazananlar!

2025 Grammy Ödülleri Kazananları