Devasa Batarya ve 200 MP Kameralı vivo X500 Pro Max İçin Geri Sayım Başladı!

vivo'nun yeni X500 serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen dört modelden oluşacak bu serinin üç modeli yani vivo X500, X500e ve X500 Pro, IMEI veri tabanında ortaya çıkmış ancak serinin dördüncü üyesi X500 Pro Max eksik kalmıştı. Son olarak amiral gemisi vivo X500 Pro Max de IMEI sertifikası aldı. Peki bu ne anlama geliyor?

vivo X500 Pro Max Neden IMEI Veri Tabanında Ortaya Çıktı?

En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak vivo X500 Pro Max, bugün IMEI veri tabanına eklendi. Böylece X500 serisinin dört modelden oluşacağı büyük ölçüde kesinleşmiş oldu. Daha önce ortaya çıkan X500, X500e ve X500 Pro modellerinin ardından Pro Max'in de listelenmesi serinin tanıtım tarihinin yaklaştığına işaret ediyor.

IMEI Veri Tabanı Nedir?

IMEI veri tabanı, akıllı telefonların küresel kimlik numaralarının kayıt altına alındığı resmi bir sistem. Üreticiler genellikle yeni telefonlarını tanıtmadan önce bu veri tabanına ekliyor. Bu nedenle bir modelin burada ortaya çıkması cihazın geliştirme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve tanıtım tarihinin yaklaştığını gösteriyor. Bu doğrultuda vivo X500 serisinin yakında tanıtılması bekleniyor.

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 Pro

MediaTek Dimensity 9600 Pro Arka Kameralar: Ana Kamera: 50 Megapiksel Periskop Telefoto Kamera: 200 Megapiksel Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Batarya: 7.000 mAh

vivo X500 Pro Max'in Ekranı Nasıl Olacak?

Kısa süre önce IMEI veri tabanına dahil olan vivo X500 Pro Max, dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Sektör kaynaklarına akıllı telefon, 6,9 inç büyüklüğüde 2K çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Bu sayede özellikle dizi & film izlerken veya mobil oyun oynarken yüksek deneyim sunması bekleniyor.

vivo X500 Pro Max Hangi İşlemciden Güç Alacak?

vivo X500 Pro Max'in kalbinde MediaTek Dimensity 9600 Pro yer alması bekleniyor. MediaTek, Dimensity 9600 Pro işlemcisini henüz resmî olarak tanıtmadı. Dolayısıyla yonga setinin teknik özellikleri ve nasıl bir performans sunacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan ilk sızıntılar, işlemcinin amiral gemisi seviyesinde oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

Mobil cihazları detaylı performans testlerine sokan Geekbench'te yer alan bilgilere göre Dimensity 9600 Pro, tek çekirdek testinde yaklaşık 4.200 - 4.300, çoklu çekirdek testinde ise 12.000 - 12.500 arasında puan almayı başardı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra ve vivo X300 Ultra gibi üst seviye telefonlarda kullanılan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, tek çekirdek testinde 3.450 - 3.650, çoklu çekirdek testinde ise 10.200 - 10.800 arasında skorlar elde etmişti.

Bu karşılaştırmaya göre MediaTek Dimensity 9600 Pro'nun mobil işlemci pazarındaki en güçlü yonga setlerinden biri olabileceğini söylemek mümkün. Bu da yapay zekâ işlemleri, mobil oyun performansı ve enerji verimliliği tarafında çok yüksek bir performans sunabileceği anlamına geliyor. Özellikle en iyi grafikli mobil oyunlarda yüksek FPS alabilirsiniz.

vivo X500 Pro Max Arka Kameraları Nasıl Olacak?

vivo X500 Pro Max'in arka tarafında üç adet kamera yer alması bekleniyor. Bunların 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera şeklinde olacağı öne sürülüyor. Bunlar arasından özellikle 200 megapiksel periskop kameranın uzak çekimlerde oldukça iddialı olması bekleniyor.

Tabii bir kameranın güzel fotoğraflar çekip çekemeyeceğini belirleyen tek faktör megapiksel değeri değil. Diyafram açıklığı, sensör boyutu ve yazılım optimizasyonu da büyük önem taşıyor. Özellikle düşük ışık performansı ve renk doğruluğu gibi detaylar doğrudan bu özelliklere bağlı oluyor. Ancak bu özellikler şimdilik bilinmiyor.

vivo X500 Pro Max'in Batarya Kapasitesi Kaç Olacak?

İddiaya göre vivo X500 Pro Max'in batarya kapasitesi 7.000 mAh olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde akıllı telefonun oldukça uzun kullanım süresi sunması bekleniyor. Böylece yoğun kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkarabileceği belirtiliyor. Hatta kullanım şeklinde bağlı olarak iki güne kadar pil ömrü sunma ihtimali de bulunuyor.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo, X500 Pro Max modelinin ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmî bir açıklama yapmadı. Ancak IMEI veri tabanında ortaya çıkması, telefonun tanıtım tarihinin yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca MediaTek'in yeni Dimensity 9600 Pro işlemcisini eylül ayında tanıtmasının beklendiği düşünüldüğünde vivo X500 serisinin de aynı dönemde duyurulabileceği tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max'in özellikeri sayesinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Bence en dikkat çekici noktası ise işlemcisi olacak. Son yıllarda Qualcomm tarafı amiral gemisi telefonlarda ciddi bir üstünlük kurmuştu ancak Dimensity 9600 Pro'nun ortaya çıkan performans skorları MediaTek'in bu dengeleri değiştirebileceğini gösteriyor. Bu performans sayesinde vivo X500 Pro Max, yılın en güçlü amiral gemisi telefonlarından biri olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.