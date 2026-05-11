Huawei'nin Yeni Orta Segment Telefonu Selefinden Daha Pahalı Olacak!

Huawei geçen yıl Nova 15 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Marka aradan çok fazla zaman geçmeden Nova 16 ailesi için çalışmalara başladı. Ancak son gelişmeler yaklaşan serinin beklenenden daha yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Nova 16 Serisi Selefinden Daha Pahalı Olacak

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Huawei Nova 16 serisi selefinden daha pahalı olacak. Şirketin bu kararının arkasındaki nedenin ise son dönemde artan bileşen maliyetleri olduğu söyleniyor. Hatta markanın Pura 90 serisinin tanıtıldığı etkinlikte telefon fiyatlarında artış yaşanabileceğinin sinyalini verdiğini de belirtelim. Yani Nova 16 serisi bu durumdan etkilenen ilk modeller olacak diyebiliriz.

Şu an için Nova 15 serisinin fiyatlarının ne kadar olacağına dair bir detay paylaşılmadı. Fakat burada Nova 15 ailesi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonların fiyatları şu şekilde;

Nova 15

256 GB — 2699 yuan (18.029 TL)

512 GB — 2999 yuan (20.033 TL)

Nova 15 Pro

256 GB — 3499 yuan (23.375 TL)

256 GB Kunlun Glass — 3599 yuan (24.041 TL)

512 GB Kunlun Glass — 3899 yuan (26.045 TL)

Nova 15 Ultra

256 GB — 4199 yuan (28.049 TL)

512 GB — 4499 yuan (30.053 TL)

1 TB Bazalt Kunlun Glass — 4999 yuan (33.395 TL)

Huawei'den konuyla ilgili bir açıklama gelmese de güvenilir kaynaklara göre yeni seride 300 (2.000 TL) ila 500 yuan (3.340 TL) arasında bir fiyat artışı olacak. Tüm bunları dikkate aldığımızda Huawei Nova 16'nın başlangıç fiyat etiketi 2.999 yuan (20.030 TL) seviyesinde olabilir. Bu da ülkemizde vergileri eklediğimizde 40.545 TL seviyesinde denk geliyor.

Huawei Nova 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 16 serisinin tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Fakat burada selefi Nova 15’in geçtiğimiz yılın aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulduğunu belirtelim. Bunları göz önüne alarak yaklaşan akıllı telefonların çok büyük ihtimalle aralık ayında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka ve Mate, Pura ve Nova modellerini satıyor. Fakat şirketin ülkemizde Nova serisi altında şimdilik sadece Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 14 Pro gibi telefonları sattığını belirtelim. Yani Nova 15 ailesi henüz satışa çıkmadı. Fakat buna rağmen yaklaşan Nova 16 ailesinin tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 serisinin selefinden daha pahalı olacağı iddiası dürüst olmam gerekirse beni çok fazla şaşırtmadı. Zira 2026 yılında ciddi bir bileşen sıkıntısı var ve bu da doğal olarak telefon başta olmak üzere teknolojik ürünlerin beklenenden daha pahalı gelmesine neden oluyor. Ancak sızıntılardan da görebileceğimiz üzere bu artış devasa boyutlarda olmayacak. 300 (2.000 TL) ila 500 yuan (3.340 TL) arasında bir artış bekleniyor diyebilirim.