Lenovo'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 8000 mAh Batarya ve Dahası

Lenovo, Legion Y70 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Legion Y70'in özellikleri ortaya çıktı. Android telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi buluancak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 7000 nit

7000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 7000 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Ayrıca bu ekran çok canlı renklere sahip. Bu arada 2022 yılında Legion Y70 ile aynı isme sahip bir model satışa sunulmuştu. Bu modelde 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 1500 nit civarında bir parlaklık tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Legion Y70'te Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha düşük güç tüketiyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Snapdragon 8 Gen 5 daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Önceki modelde Snapdragon 8+ Gen 1 mevcut. Qualcomm tarafından geliştişrilen sekiz çekirdeğe sahip bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Lenovo Legion Y70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra genişş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Legion Y70, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 5.100 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan önceki model, 2022 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Lenovo Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2022'de tanıtılan Legion Y70 için 434 dolar (19 bin 693 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Legion Y70'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni cihaz, 460 dolar (20 bin 875 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Y70'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank bile taşımaya gerek kalmayacak. Bir telefonda yüksek yenileme hızı da önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.