OPPO'nun 120Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda! Görüntüsü Sızdırıldı

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16 Pro Mini'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte Reno 16 Pro Mini'ni tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip cihaz, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğyile dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Reno 16 Pro Mini'nin tasarımı, serinin bir önceki modeli Reno 15 Pro Mini'ye benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemcisi: Sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir işlemci Depolama: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,3 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15 Pro Mini'de 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip olan AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. Reno 15 Pro Mini'de Dimensity 8450 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 37 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinin oyun performansı göz önnüde bulundurulduğunda yeni telefon da söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştıracaktır. Bu arada 4 nm, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 16 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15 Pro Mini, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro Mini için 59.999 rupi (28.602 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro Mini'nin önceki modelden dhaa güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 62.000 rupi (29.555 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 60 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro Mini'nin tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bunların yanı sıra cihazın çoğu mobil oyun için bir performans sunacağını düşünüyorum.