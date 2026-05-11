Samsung'un 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Selefinden Daha Pahalı Olabilir!

Samsung'un önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy S27 serisi için can sıkan bir gelişme yaşandı. Güvenilir sektör kaynaklarına göre serinin üst düzey özelliklere sahip Ultra modeli selefinden daha pahalı fiyat etiketine sahip olacak. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddialara göre Galaxy S27 Ultra selefinden daha pahalı bir fiyata sahip olacak. Kaynaklar, markanın bu kararının ardında son dönemde artan bileşen maliyetlerinin olduğunu söylüyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy S26 Ultra'nın globaldeki başlangıç fiyatı selefiyle aynı tutulmuştu. Üst seviye versiyonlarda ise 140 dolara kadar fiyat artışları yapılmıştı.

Şu an için kesinleşmiş bir bilgi olmasa da Galaxy S27 Ultra’nın başlangıç fiyatının 1.299 dolarlık selefinin aksine 1.399 dolar (63.485 TL) seviyelerinde olması bekleniyor. Bu da yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat artışı anlamına geliyor. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 129.000 TL seviyelerine denk geldiğini söyleyebiliriz.

Tabii Samsung'un ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uyguladığını belirtelim. Yani akıllı telefon 129.000 TL'den daha düşük bir fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Bununla birlikte tüm bunların bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve resmi açıklamayı beklemenin daha mantıklı olacağını hatırlatalım.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Markadan şu ana kadar Galaxy S27 serisinin tanıtımına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak selefinin şubat ayında tanıtıldığını göz önünde bulundurursak yaklaşan serinin de çok büyük ihtimalle önümüzdeki yılın şubat ayında vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S27 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Telefoto Kamera: 10 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 6,9 inç boyutlarında 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranın kullanılması bekleniyor. Kullanıcılar bu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

1440 × 3120 piksel çözünürlük ise ekrandaki detayları net ve keskin bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Öte yandan AMOLED teknolojisi siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor. Örneğin, bir film izlerken gece sahnelerinde ekrandaki belirli alanlardaki pikseller tamamen kapatılıyor. Bu da LCD panellerde görülen siyah rengin griye çalması gibi can sıkan sorunların önüne geçiyor diyebiliriz.

Galaxy S27 Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin yer alması söz konusu. Bu işlemci henüz tanıtılmadığından nasıl bir performans sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat 3 nm mimarili selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in aksine 2 nm fabrikasyon süreciyle üretileceğini söyleyebiliriz. Bu da daha yüksek performans, daha az güç tüketimi ve daha az ısınma anlamına geliyor.

Oyun performansında ise selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Snapdragon 8 Elite Gen 5 bu kapsamda PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni yonga daha gelişmiş özelliklere sahip olacağından oyun performansında daha iyi bir deneyim sunacak diyebiliriz.

Galaxy S27 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameraları tercih edilecek. Hatırlanacağı üzere selefi Galaxy S26 Ultra'da da benzer kamera özellikleri kullanılmıştı. Yani yeni model çok yüksek ihtimalle kamera tarafında devasa bir yenilikle gelmeyecek.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Ultra’nın zamlı geleceğine yönelik iddialar beni çok fazla şaşırtmadı. Zira çoğu üretici artan bileşen maliyetleri nedeniyle fiyatlarda değişikliğe gitmek zorunda kalıyor. Bu nedenle Samsung’un da amiral gemisi telefonu için bir fiyat güncellemesi yapması çok sürpriz olmadı diyebilirim. Bunun dışında akıllı telefonun işlemcisiyle, kamerasıyla, ekranıyla ve tasarımıyla kullanıcılara amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacağını söyleyebilirim.