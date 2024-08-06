IMEI Kayıt Ücretleri 2025'te Ne Kadar Olacak? Zam Gelecek mi?

Yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde kapanmadan kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti 2025 yılında ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından paylaşılan son bilgilere göre, kayıt ücretine önümüzdeki yıl yüzde 45 oranında zam gelebilir!

IMEI Kayıt Ücreti 2025 Yılında Ne Kadar Olabilir?

Bilindiği üzere, vergi başta olmak üzere birçok kalemde yıllık artış yapılacağı zaman Yeniden Değerleme Oranı (YDO) temel alınıyor. Bunu biraz daha açacak olursak, 2023 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi ve IMEI kayıt ücreti bu oranda zamlanarak Ocak 2024 itibariyle 20 bin TL'den 31.692 TL'ye çıktı.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, son paylaştığı raporla 2024 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 seviyelerinde oluşacağını ifade etti. Bu durumda, halihazırda 31.692 TL olan IMEI kayıt ücreti Ocak 2025'te yüzde 45 oranında zamlanarak 45.953 TL'ye yükselebilir.

Tabii, IMEI kayıt ücreti ve diğer vergilerle ilgili zamlarda resmi kurumlardan gelecek açıklamaları beklemek daha doğru olacaktır. Bunun yanı sıra 2015'ten bu yana IMEI ücretleri şu şekilde;

Yıl IMEI Kayıt Ücreti 2015 131 TL 2018 500 TL 2019 1.500 TL 2020 1.838 TL 2021 2.006 TL 2022 2.732 TL 2023 (ilk 6 ay) 6.091 TL 2023 (son 6 ay) 20.000 TL 2024 31.692 TL

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