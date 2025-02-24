2025 SAG Ödülleri Sahiplerini Buldu! Shogun Dizisi Ödüllere Doymadı

Sinema ve televizyon sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu. Bu yıl 31'incisi düzenlenen törende Shogun dizisi önemli bir başarının altına imza attı.

2024 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Shogun dizisi dört farklı dalda ödüle layık görüldü. 8,6 IMDb puanına sahip dizinin ikinci sezonu merakla bekleniyor.

Dizide en iyi erkek oyuncu (dram) dalında Hiroyuki Sanada, en iyi kadın oyuncu (dram) dalında ise Anna Sawai ödülün sahibi oldu. Sanada "Yoshii Toranaga" karakterini, Sawai ise "Toda Mariko" karakterini canlandırıyor.

Film kategorisinde ise Conclave ödülün sahibi oldu. Dram, gizem ve gerilim türlerindeki film 2024 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Edward Berger'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow ve daha pek çok isim bulunuyor.

2025 SAG Ödülleri Kazananları

Dizi Kategorisi

En iyi dizi (Dram): Shogun

Shogun En iyi erkek oyuncu (Dram): Hiroyuki Sanada, “Shogun”

Hiroyuki Sanada, “Shogun” En iyi kadın oyuncu (Dram): Anna Sawai, “Shogun”

Anna Sawai, “Shogun” En iyi dublör performansı (Dram ve komedi): Shogun

Shogun En iyi dizi (Müzikal veya komedi): Only Murders in the Building

Only Murders in the Building En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya TV filmi): Jessica Gunning, “Baby Reindeer”

Jessica Gunning, “Baby Reindeer” En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya TV filmi): Colin Farrell, “The Penguin”

Colin Farrell, “The Penguin” En iyi kadın oyuncu (Müzikal veya komedi): Jean Smart, “Hacks”

Jean Smart, “Hacks” En iyi erkek oyuncu (Müzikal veya komedi): Martin Short, “Only Murders in the Building”

Film Kategorisi