Spider-Man 4 Filminin Vizyon Tarihi Ertelendi! Peki Neden?

Spider-Man serisinin yeni filmi büyük bir merak içerisinde beklenirken üzücü bir gelişme yaşandı. Alınan karar doğrultusunda Spider-Man 4 filminin vizyon tarihi ertelendi. Peki, Sony Pictures neden böyle bir karar aldı?

Spider-Man 4 Filminin Yeni Vizyon Tarihi

Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Spider-Man'in yeni filminin çıkış tarihi ertelendi. Filmin vizyon tarihi daha önce 24 Temmuz 2026 olarak açıklanmıştı. Alınan yeni karar doğrultusunda film 31 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girecek.

Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey 17 Temmuz 2026 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dolayısıyla Örümcek Adam filmi The Odyssey'den yalnızca bir hafta sonra vizyona girecekti. Erteleme ile beraber aradaki süre iki haftaya çıkarılmış oldu.

Erteleme nedeni resmî olarak açıklanmadı ancak bu kararın alınmasında The Odyssey'in etkili olduğu düşünülüyor. Tom Holland'ın hem The Odyssey hem de Spider-Man 4 filminin oyuncu kadrosunda yer aldığını belirtelim.

Yeni Örümcek Adam filminin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton yapıyor. 2021 yapımı Cretton daha önce Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi), 2019 yapımı Just Mercy, 2017 yapımı The Glass Castle ve daha pek çok yapımın yönetmenliğini üstlendi.