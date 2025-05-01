2025 Yazı Film Yazı Olacak: Netflix Listesi Belli Oldu!

Netflix 2025 yaz takvimi şimdiden kullanııları heyecanlandırıyor. Gelen bilgilere göre Haziran'dan Eylül'e kadar yani yazs sezonunda platforma bomba gibi yapımlar gelecek. Yeni sezonlarla geri dönen efsane dizilerden, ilk kez ekranlara gelecek dev filmlere kadar yok yok. İşte karşınızda Netflix Haziran-Eylül yaz listesi ve detayları...

Netflix (Haziran-Eylül) Yaz Takvimi Listesi!

The Old Guard 2 – 2 Temmuz 2025

Happy Gilmore 2 – 25 Temmuz 2025

Wednesday Sezon 2 – Part 1 – 6 Ağustos 2025 Wednesday Sezon 2 – Part 2 – 3 Eylül 2025

The Sandman Sezon 2 – Part 1 – 3 Temmuz 2025 The Sandman Sezon 2 – Part 2 – 24 Temmuz 2025

Fear Street: Prom Queen – 23 Mayıs 2025

K-Pop Demon Hunters – 20 Haziran 2025

Nonnas – 9 Mayıs 2025

Netflix, 2025 yazı için elini oldukça güçlü oynuyor. Platform, Mayıs ayından itibaren yepyeni dizi sezonları ve ses getirecek film yapımlarıyla izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yaz takviminin dikkat çeken yapımlarından biri, 2 Temmuz’da yayınlanacak olan The Old Guard 2 olacak. Charlize Theron’un başrolde olduğu bu devam filminde, aksiyon kaldığı yerden devam ederken kadroya Henry Golding ve Uma Thurman gibi isimler dahil ediliyor.

Yazın ortasında nostalji rüzgârı esecek çünkü Happy Gilmore 2, 25 Temmuz’da Netflix’e geliyor. Adam Sandler, yıllar sonra yeniden golf sopasını eline alıyor ve komediyle sporu tekrar bir araya getiriyor. Aynı ay içerisinde, 3 Temmuz ve 24 Temmuz’da iki parça halinde yayınlanacak olan The Sandman dizisi de geri dönüyor. Neil Gaiman’ın karanlık ve büyülü evreni, ikinci sezonda yeni karakterler ve çarpıcı olaylarla izleyiciyi içine çekmeye devam edecek.

Yine yaz aylarının en çok beklenen yapımlarından biri de şüphesiz Wednesday dizisinin ikinci sezonu. İlk bölümleri 6 Ağustos’ta, kalan kısmı ise 3 Eylül’de yayınlanacak olan yeni sezonda Jenna Ortega’nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri daha da derinleşiyor. Dizi, gotik atmosferini koruyarak daha sert bir hikâyeye yöneliyor. Korku türünü sevenler içinse yaz biraz erken başlayacak. 23 Mayıs’ta vizyona girecek olan Fear Street: Prom Queen, mezuniyet gecesi temasıyla klasik lise korkularını yeniden canlandırıyor.

Yazın ortasında eğlenceyle aksiyonu bir araya getiren bir başka yapım da K-Pop Demon Hunters olacak. 20 Haziran’da yayınlanacak bu animasyon filmde, K-pop yıldızları şeytan avcılarına dönüşerek bambaşka bir maceraya atılıyor. Son olarak, yazın en sıcak komedi yapımlarından biri de 9 Mayıs’ta yayınlanacak olan Nonnas. Vince Vaughn’un başrolünde olduğu bu filmde, büyükannelerle dolu bir İtalyan restoranı hikâyesi hem duygusal hem de bol kahkahalı sahnelerle geliyor.

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