Tuşlu Telefonlar Halen Ölmedi: Bu Cihazda İnternetsiz Netflix Var!

Son 10-20 yılda mobil teknoloji büyük bir değişim geçirdi. Tuşlu telefonlar, akıllı cihazların yükselişiyle birlikte adeta sahneden çekildi. Türkiye'de artık bu tip telefonlara neredeyse hiç rastlanmıyor. Kullanım oranı sıfıra yaklaşmış durumda.

Ancak bu durum tüm dünya için geçerli değil. Bazı ülkelerde tuşlu telefonlara hala yoğun bir ilgi var. Bu da üreticilerin bu segmenti tamamen gözden çıkarmamasına sebep oluyor. Akıllı telefonlarla dolu pazarda bile tuşlu telefonlara yatırım yapan markalar mevcut. Bunlardan ikisi, sektörde kendine sağlam bir yer edinmiş HMD ve Lava. Son olarak İki firma, yeni tuşlu telefonlarını piyasaya sürmek için gün sayıyor.

HMD ve Lava'dan D2M Telefonlar Geliyor: İnternetsiz TV İzlenebiliyor

1 - 4 Mayıs tarihleri arasında Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleşen World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES) 2025 resmen başladı. Bu etkinlik boyunca birçok marka yeni ürünlerini tanıtacak. HMD ve Lava da bunlar arasında yer alacak.

Aktarılan bilgilere göre iki firma, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan televizyon yayını izlemeye olanak tanıyacak yeni nesil tuşlu telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyorlar. Cihazların resmi isimleri henüz açıklanmasa da yayınları Direct-to-Mobile (D2M) teknolojisiyle ileteceği doğrulandı. Telefonda yer alan ultra yüksek frekanslı (UHF) anten, karasal televizyon sinyallerini doğrudan alarak kullanıcıya çevrimdışı TV deneyimi sunacak.

Öte yandan iki modelde de Saankhya Labs tarafından geliştirilen SL 3000 işlemcisi yer alacağı söyleniyor. Ayrıca 2.8 inç ekran ve 2200 mAh kapasitesinde batarya bulunacak.

Bu telefonlar yalnızca eğlence amacıyla değil, aynı zamanda kriz anlarında hayat kurtarıcı bir araç olarak da öne çıkacak. Özellikle internetin çekmediği, mobil veri altyapısının zayıf olduğu bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için bu cihazlar önemli bir boşluğu doldurabilir. Bunun yanında deprem, sel, iletişim hatlarının kesildiği olağanüstü durumlarda devletin ya da yerel yönetimin yayınladığı bilgilere anında ve kesintisiz erişim sağlayabilir.

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