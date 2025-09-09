Neredeyse 2 Katı Oldu! Yurtdışı Çıkış Harçlarına Dev Zam!

Yurtdışı çıkış harçlarına zam geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Alınan kararla birlikte yurtdışı çıkış harçlarına yüzde 40'ın üzerinde bir zam yapılmış oldu. Peki 2025 yurtdışı çıkış harcı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yurtdışı Çıkış Harcına Dev Zam: 1000 TL Oldu!

Türkiye’den yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemek zorunda olduğu yurt dışı çıkış harcı için yeni karar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile birlikte 2025 yılı başından bu yana 710 TL olan harç, 1000 TL’ye yükseltildi. Karara göre 18 Eylül’e kadar yapılacak seyahatlerde önceki tutar geçerli olacak bu tarihten sonra ise yeni fiyat uygulanacak.

Yurt dışı çıkış harcı son yıllarda dikkat çekici şekilde yükseldi. 2024 yılında 500 TL olarak belirlenen tutar, 2025’in başında 710 TL’ye çıkarılmıştı. Son güncellemeyle birlikte, iki yıl içinde harç miktarı iki katına yakın artış göstermiş oldu. İlk kez 2007’de 15 TL olarak uygulamaya giren bu ücret, bugün geldiği noktada vatandaşların seyahat bütçelerinde ciddi bir kalem haline geldi.

Her vatandaş bu ücretten etkilenmiyor. Yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış çocuklar ve ticari sefer yapan mürettebat bu ödemeden muaf tutuluyor. Ancak yeşil pasaport sahipleri, öğrenciler ve resmi görev dışında yurt dışına çıkacak olanlar için ödeme zorunluluğu devam ediyor. Kuzey Kıbrıs’a yapılan yolculuklarda da harç alınmıyor.

Çıkış harcı seyahatten önce yatırılmak zorunda. Vatandaşlar ödemelerini havaalanlarında, PTT şubelerinde, bankalarda, e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Bankalardan alınan dekontların yalnızca bir ay geçerli olduğu da özellikle vurgulanıyor.

