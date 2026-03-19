Samsung, Türkiye'de Çok Satan Dört Modele One UI 8.5 Sunmaya Hazırlanıyor!

Samsung, Galaxy akıllı telefonları için yazılım geliştirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şirketin son dönemlerdeki odak noktası ise Android 16 tabanlı One UI 8.5. Bu yeni yazılım şu ana kadar markanın bazı amiral gemilerine sunulmuş durumda. Ancak Galaxy S26 serisi dışında kararlı sürüme sahip başka model henüz yok.

Firma, One UI 8.5 Beta programını Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modelleri için başlatmıştı. Şimdi ise şirket, bu programa Galaxy S24 serisini de dahil etmeye hazırlanıyor. Son gelişmeler kullanıcıları heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S24 Serisi İçin One UI 8.5 Beta Güncellemesi Yolda

Mobil yazılım dünyasının güvenilir isimlerinden Tarun Vats tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 8.5 beta sürecini başlatmayı planlıyor. Şirketin sunucularında ortaya çıkan detaylar, bu sürecin çok yakında başlayacağını gösteriyor.

Güney Koreli şirketin 2024’te piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisi; S24, S24+, S24 Ultra ve S24 FE modellerinden oluşuyor. Bu telefonlar yeni arayüz yazılımının ilk test güncellemesini alacak ve bu sayede kullanıcıların karşılaşabileceği hatalar tespit edilip düzeltilecek. Kararlı sürüm ise büyük ölçüde sorunsuz bir deneyim sunacak.

Dolayısıyla Galaxy S24 serisinden bir modeli kullanıyorsanız, beta güncellemesi sırasında bazı sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer hatasız ve stabil bir kullanım istiyorsanız, bunun için kararlı sürümün yayınlanmasını beklemeniz daha doğru olacaktır.

Sırada Hangi Modeller Var?

Samsung'un planlarına göre Galaxy S24 serisinden sonra Galaxy S23 serisinin güncelleme alması bekleniyor. Bununla birlikte Galaxy Z Fold/Flip 6 ve Z Fold/Flip 5 de sürece dahil olacak. Orta segmentte ise Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A34 ve A73 listeye eklenecek.

Öte yandan en uygun fiyatlı telefonlardan Galaxy A26, A25, A25, A17, A16 ve A15 de One UI 8.5'ten mahrum kalmayacak. Aynı şey Galaxy M56, M55, M54, M34, F56 ve F55 için de geçerli.

One UI 8.5 Güncellemesi Neler Getiriyor?

Android 16 tabanlı One UI 8.5, hem performans hem de kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yenilik ve iyileştirme sunuyor. Tema için daha fazla özelleştirme imkanı, daha akıcı animasyonlar, uygulamaların daha hızlı açılması ve geliştirilmiş bellek yönetimi öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.

Yeni sürümün arayüz tarafında en dikkat çeken yeniliği, Apple'ın Liquid Glass adlı tasarım diline benzeyen bir arayüzün kullanıcılarla buluşacak olması. Bu tasarım dili, şeffaflık odaklı olacak. Bununla birlikte uygulama ikonları daha modern ve üç boyutlu bir görünüme kavuşacak.

Öte yandan hızlı ayarlar panelindeki butonların boyutları ve yerleşimi de daha fazla özelleştirebilecekken, arama ekranındaki arama çubuğu arayüzün alt kısmına taşınacak. Böylelikle telefonu tek elle tuttuğunuzda kullanım daha kolay hale gelecek.

One UI 8.5 ile birlikte ekranın yalnızca belirli bir bölümünü de kaydetmek mümkün olacak. Bilidiğiniz üzere akıllı telefonların büyük çoğunda ekran kaydı alırken ekranın tamamı kaydediliyor. Sadece belirli bir kısmın gösterilmesini sağlamak içinse bir video düzenleme uygulaması üzerinden kırpma işlemi yapmak gerekiyor. Yeni arayüz yazılımıysa bu özelliği varsayılan olarak içerecek.

Editörün Yorumu

Samsung yazılım tarafındaki çalışmalarını aralıksız sürdürse de açıkçası biraz yavaş kaldığını düşünüyorum. Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak hala yeni sürüme erişemedim. Keşke süreç biraz daha hızlı ilerlese. Ancak “geç olsun güç olmasın” diyelim. Yazılım dünyasında işleri hızlandırmaya çalışmak çeşitli hatalara yol açabilir. Bu nedenle sabırla beklemek daha doğru olacak gibi görünüyor.

