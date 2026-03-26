Dünyanın En İnce Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı! 240 Hz OLED Ekrana Sahip

Oyun dünyasının ikonik markalarından Razer, yeni Blade 16 oyun bilgisayarını piyasaya sürdü. Bir önceki yıl piyasaya sürülen modelden farklı olarak Intel işlemcilerle gelen cihaz daha birçok güncellenmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Razer Blade 16'nın diğer özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Razer Blade 16 (2026) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 16 inç

: 16 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Çözünürlük : 2.5K

: 2.5K Yenileme Hızı : 240 Hz

: 240 Hz Parlaklık : 500 nit (HDR modunda 1100 nit)

: 500 nit (HDR modunda 1100 nit) İşlemci : Intel Core Ultra 9 386H

: Intel Core Ultra 9 386H Ekran Kartı : NVIDIA RTX 5080 / 5090

: NVIDIA RTX 5080 / 5090 RAM : 32 GB ve 64 GB

: 32 GB ve 64 GB Depolama : 1 TB ve 2 TB

: 1 TB ve 2 TB Batarya : 90Wh

: 90Wh Portlar: 1 x Thunderbolt 5, 1 x Thunderbolt 4, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x SD kart okuyucu ve bir adet 3.5 mm ses jakı

Razer Blade 16'nın Tasarımı Nasıl?

Öncellikle cihazın tasarımıyla başlayalım. Blade 16, en kalın noktasında bile sadece 14.9 milimetre inceliğe sahip. Bu incelik, 2.14 kg ağırlıkla birleştiğinde bilgisayarı taşırken size standart bir ofis bilgisayarı hafifliği hissettiriyor.

Razer Blade 16'nın Ekran Özellikleri Neler?

Gelelim oyuncular için en krik donanımlardan olan ekrana. Cihazda 16 inçlik 2.5K çözünürlüğünde, 240 Hz OLED bir panel bulunuyor. Bu yüksek yenileme hızı, rekabetçi FPS oyunlarında rakiplerinizi saliseler içerisinde görüp tepki vermenizi sağlıyor. Ayrıca VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikasına sahip ekran, HDR modunda 1100 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Bu sayede yüksek grafikli oyunlarda ve filmlerde üst düzey bir görüntü kalitesi elde ediliyor.

Razer Blade 16'da sadece hız değil, görüntü kalitesi de üst düzeyde tutulmuş. OLED teknolojisi sayesinde, hikayeli oyunlarda gerçeğe en yakın renkler ekrana yansıtılıyor. Ayrıca 0.2 ms tepki süresi sayesinde, fareyi hızlıca çevirdiğiniz anlarda oluşan bulanıklaşan görüntü ortadan kalkıyor.

Razer Blade 16'nın İşlemcisi Nasıl?

Cihazın işlemci tarafında ise bizi Intel'in yeni nesil Core Ultra 9 386H işlemcisi karşılıyor. 16 çekirdekli yapısıyla çoklu işlemlerde yüksek performans sunan bu işlemci, aynı zamanda entegre bir yapay zeka çipine sahip.

İşlemcinin içindeki bu yeni nesil NPU çipi, tam 50 TOPS yapay zeka performansı sağlayabiliyor. Siz oyun oynarken veya yayın yaparken; arka planı bulanıklaştırma, mikrofon gürültüsünü engelleme veya anlık çeviri gibi sistemi yoran işlemleri işlemler bu yapay zeka birimi üstleniyor. Böylece ana işlemcinin gücü sadece oyuna odaklanıyor ve can sıkıcı FPS düşüşleri yaşamıyorsunuz.

Razer Blade 16'nın Ekran Kartı Özellikleri Neler?

Razer Blade 16'nın grafik tarafında ise NVIDIA'nın yeni nesil RTX 5080 ekran kartı kullanılmış. Ancak burada asıl dikkat çeken detay 165W TGP değeri. TGP, basitçe ekran kartının prizden veya bataryadan çekebileceği maksimum gücü ifade eder.

Ayrıca, cihazın incenik yapısına rağmen ekran kartının enerji tüketimi yazılımsal olarak kısıtlanmamış. Bu yüksek TGP değeri ile, en iyi grafikli oyunları herhangi bir darboğaz (yavaşlama) yaşamadan akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Böylesine ince bir kasaya bu kadar güçlü bir donanım koymanın en büyük riski elbette ki ısınmadır. Razer, bu sorunu Buhar odası adı verilen özel bir soğutma sistemiyle çözüyor. Bu sistemde bakır borular yerine, ısıyı kasanın geneline çok daha hızlı ve eşit dağıtan bir teknoloji kullanılmış.

Bu sistem sayesinde, saatlerce süren uzun oyun gecelerinde bile cihaz aşırı ısınıp performansını kısmak zorunda kalmıyor.

Razer Blade 16'nın RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Razer Blade 16, bellek kısmında ise 9600 MHz hızında çalışan 64 GB'a kadar LPDDR5X RAM ile geliyor. Bu RAM, arka planda Discord veya onlarca tarayıcı sekmesi açıkken bile bilgisayarın donma veya kasma sorunu yaşamasını engelliyor. Ayrıca 2 TB'a kadar sunulan depolama seçeneği, 4K videolarla veya büyük dosyalarla çalışanlar için herhangi bir harici depolamaya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Razer Blade 16'da Hangi Portlar Buluyor?

Cihaz, bağlantı tarafında da zengin bir çeşitliliğe sahip. Kasa üzerinde üç adet USB 3.2 Type-A ve bir adet HDMI 2.1, bir adet SD kart okuyucu ve 3.5 mm ses jakı bulunuyor. Ayrıca bilgisayara, hızlı veri aktarımı ve görüntü çıkışı için yeni nesil Thunderbolt 5 ve Thunderbolt 4 portları da eklenmiş.

Tüm bunlara ek olarak Razer Blade 16, 90Wh kapasiteli bataryasıyla, standart kullanımda 13 saate, video içeriklerinde ise 15 saate kadar bir pil ömrü vaat ediyor.

Razer Blade 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Razer Blade 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkın henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak cihazın geçmiş yıllarda çıkardığı sürümleri halihazırda ülkemizde satışta. Bu sebeple, bilgisayarın önümüzdeki aylarda Türkiye'de de satışa sunulmasını bekliyoruz.

Razer Blade 16'nın Fiyatı Ne Kadar?

Razer Blade 16, 3.500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 155 bin 257 TL'ye tekabül ediyor. Eğer bilgisayar ülkemizde satışa sunulursa, değişken döviz kurları ve ek vergiler sebebiyle oldukça yüksek bir fiyatla gelebilir.

Editörün Yorumu

Bilgisayarlara meraklı biri olarak söylebilirim ki Razer Blade 16 üst düzey donanımsal özellikleri sahip. Cihaz, 240 Hz OLED bir ekranı, ekranın sunduğu düşük tepki süresi, ekran kartı ve işlemcisiyle benim gibi oyun oynamayı seven insanların güncel ihtiyaçlarına kesinlikle cevap veriyor. Ancak buradaki asıl detay fiyatlandırma. İş fiyat konusuna geldiğinde maalesef Razer'ın o klasik premium fiyatlandırmasıyla yüzleşiyoruz. Bilgisayarın 3.500 dolarlık fiyat etiketi, benzer teknik özelliklere sahio Asus Rog Zephyrus veya veya Lenova Legion gibi rakiplerinden ortalama 500-700 dolar daha pahalı. Bu da Razer Blade 16'yı tercih edilme konusunda biraz sıkıntıya sokabileceğini düşünüyorum.