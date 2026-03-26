OPPO'dan 8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun yeni telefonu K15 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda K15 Pro+'ın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OPPO K15 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen K15 Pro+, 1 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO K14, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO K15 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Dolayısıyla K15 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa K15 Pro+ Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO K15 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14 için 191 dolar (8 bin 474 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15 Pro'nun K14'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 225 dolar (9 bin 982 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

OPPO K15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Dimensity 9500s

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 8.000 mAh

OPPO K15 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.73 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 3.30 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.00 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FSP'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500s'in POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. OPPO K14'te Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemcinin de çoğu mobil oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

OPPO K15 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğünde sahip olacak. K15 Pro+, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, telefonun çok akııc bir ekran deneyimi sunmasını sağlayacak. Böylece genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek.

OPPO K14'te 6,75 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. İki telefon arasındaki en büyük farkın çözünürlük ve ekran teknolojisi olduğunu belirtelim. OLED ekran teknolojisi, LCD'ye kıyasla çok daha canlı renkler sunuyor. OLED ekran ayrıca siyahı tam siyah olarak gösteriyor.

OPPO K15 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihazın ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse K14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OPPO K15 Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

K15 Pro+'ta 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ile ilgili herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. K14'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre K15 Pro+'ta 45W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Editörün Yorumu

Benim için telefonda işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. K15 Pro+'ın 8.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu sayede kullanıcılar seyahat ederken powerbank'e gerek duymayacak. Bu arada OLED ekran kullanan biri olarak bu telefonda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin keyifli olacağını söyleyebilirim. Güçlü işlemci ise mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştıracak.