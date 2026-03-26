Bilgisayar Alacaklar Dikkat! Dev Üreticiden Bir Zam Daha Geliyor

Son dönemlerde etkisini giderek artıran bellek krizi birçok sektörü derinden etkiliyor. Özellikle bilgisayar pazarı, bu durumdan en fazla etkilenen alanların başında geliyor. Şimdiye kadar fiyatlar bir hayli arttı. Zira üreticiler, maliyetlerin artması nedeniyle sürekli fiyat güncellemeleri yapmak zorunda kalıyor.

Son olarak Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, önümüzdeki aylarda bilgisayar fiyatlarında önemli bir artış yapacağını duyurdu. Görünüşe göre bilgisayar satın almayı planlayan kullanıcıları zor günler bekliyor. İşte ayrıntılar...

ASUS, Bilgisayar Fiyatlarına Ne Kadar Zam Yapacak?

2026'nın başında bilgisayar fiyatlarına zam yapan ASUS, yılın ikinci çeyreğinde yeni bir artışa daha hazırlanıyor. Bu seferki zammın ise yüzde 25-30 oranında olacağı belirtiliyor. Kâr oranlarını korumaya çalışan firma, fiyat artışını öncelikle ana vatanı Tayvan’da uygulayacak. Ancak bunun sadece Tayvan ile sınırlı kalması pek olası görünmüyor.

Bir süre sonra Türkiye dahil diğer ülkelere de uygulanması neredeyse kesin. Üstelik ülkemizdeki yüksek döviz kurlarını göz önünde bulundurduğumuzda ASUS’un yaptığı zammın Türkiye'ye iki veya üç kat olarak yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre zamdan en çok etkilenecek ürün grubu yüksek fiyatlı üst düzey bilgisayarlar olacak. Özellikle oyuncuların tercih ettiği ROG ve TUF Gaming serileri ile iş ve tasarım odaklı Zenbook ve ProArt modelleri ciddi oranda pahalanacak. Bu noktada 32 GB ve 64 GB RAM’e sahip cihazlar öne çıkacak.

ASUS Neden Zam Yapacak?

Son yıllarda yapay zekâ alanına yapılan yatırımlar nedeniyle bellek üreticileri, üretim kapasitelerinin önemli bir kısmını yapay zekâ şirketlerine ayırmaya başladı. Bu durum tüketicilere sunulan bellek miktarının azalmasına yol açtı ve elektronik ürünlerde bellek kıtlığı ile fiyat artışlarını beraberinde getirdi.

ASUS da artan maliyetler nedeniyle fiyatlara zam yapacak. Tabii maliyeti artan tek donanımın bellek olmadığını söylememiz gerekiyor. İşlemci ve ekran kartı fiyatları da önemli ölçüde arttı ve artmaya da devam ediyor.

Diğer Bilgisayar Üreticileri de Zam Yapacak mı?

Aslına bakacak olursak maliyet artışı sadece ASUS için geçerli değil. Bu nedenle diğer bilgisayar üreticilerinin de fiyat artışına gitme ihtimali yüksek. Başta Acer, Dell ve Lenovo olmak üzere birçok firmanın yakın zamanda zam yapması bekleniyor. Bunun sonucunda bütçe dostu bilgisayar bulmak daha da zorlaşacak. Ayrıca üst düzey oldukları için zaten yüksek fiyatlı olan güçlü cihazlar daha da pahalı hale gelecek.

Editörün Yorumu

Bir bilgisayar kullanıcısı olarak ASUS’un zam kararını üzüntü verici buluyorum. Bellek krizinin ne zaman çözüleceği belirsiz ve yapay zekâ alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu da krizin şimdilik sona ermeyeceğini gösteriyor.

Bununla birlikte ülkemizdeki ekonomik koşullar elektronik ürün almayı zaten zorlaştırıyor. Markaların fiyat artışları durumu daha da güç hale getirecektir. Umuyorum ki ASUS ve diğer üreticiler, Türkiye pazarı için biraz daha az kâr elde etmeyi göze alarak özel düzenlemeler yapmayı düşünür. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.