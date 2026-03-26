YouTube'daki Bu Hata Kullanıcıları Çılgına Çevirdi!

YouTube, her gün yüz milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği dev bir platform. Ancak son günlerde çok sayıda kişi siteye erişim konusunda ciddi sorunlar yaşadığını dile getiriyor. Kullanıcıların ortak şikayeti ise sürekli karşılarına çıkan CAPTCHA doğrulamaları. Peki YouTube neden sürekli CAPTCHA doğrulaması istiyor, sorun nasıl çözülür?

YouTube Neden Sürekli CAPTCHA Doğrulaması İstiyor?

YouTube, son dönemlerde özellikle reklam engelleyici kullanan kullanıcılar için oldukça can sıkıcı bir hale gelmiş durumda. Platform, gelirinin büyük ölçüde reklamlardan gelmesi nedeniyle bu tarz eklentilerin kullanımını engellemek için çeşitli yöntemler deniyor. Hatta zaman zaman reklam engelleyici kullananlara kısıtlamalar uygulandığı da görülüyor. Ancak bu kez yaşanan sorun yalnızca bu kullanıcılarla sınırlı değil.

Popüler sosyal medya platformu Reddit ve servis kesintilerini takip eden DownDetector’de paylaşılan bilgilere göre YouTube’un web sürümüne giren bazı kullanıcılar sık sık CAPTCHA testleriyle karşılaşıyor. Android ve iOS uygulamalarında ise bir sorun yaşanmadığı belirtiliyor.

CAPTCHA Nedir?

Bilmeyenler için CAPTCHA, bir kullanıcının insan mı yoksa bot mu olduğunu anlamak için kullanılan bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu doğrulama testleri ise genellikle VPN aktif hale getirildiğinde daha sık karşımıza çıkar çünkü sistem, kullanıcının farklı bir konumdan bağlandığını düşünerek bunu şüpheli olarak algılar.

Ancak şu anda bahsedilen sorunda VPN kullanmayan kullanıcıların bile sürekli CAPTCHA ile karşılaştığı söyleniyor.

Üstelik bazı kullanıcılar VPN kullanmıyor olmalarına rağmen farklı bir konumdan bağlanıyormuş gibi uyarılar aldıklarını ifade ediyor. Öte taraftan sorunu çözmek için reklam engelleyicisini devre dışı bırakan kullanıcılar da oldu ancak bu yöntem de işe yaramadı.

YouTube CAPTCHA Sorunu Nasıl Çözülür?

YouTube’un sahibi Google, kullanıcıları adeta çileden çıkaran bu sorunla ilgili henüz bir adım atmış değil. Ancak problem çözülene kadar deneyebileceğiniz bazı geçici çözümler var. Bunlardan ilki platforma mobil uygulama üzerinden erişmek. Kullanıcı geri bildirimlerine göre Android ve iOS sürümlerinde şu an için herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Bunun yanı sıra eğer VPN kullanıyorsanız devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Bu çoğu kişide işe yaramadı ancak belki sizde farklı olabilir. VPN’i tamamen kapatmak istemiyorsanız, yalnızca ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara özel çalışacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Örneğin Türkiye’de erişim engeli bulunan Discord gibi platformlara erişmek için VPN kullanıyorsanız, bağlantıyı tüm sistem yreine sadece bu uygulamalar ile sınırlandırabilirsiniz. Bu işleme bölünmüş tünelleme (split tunneling) deniyor.

Bu arada kullandığınız tarayıcıyı değiştirmek de işe yarayabilir. Geçici olarak Microsoft Edge, Opera veya Mozilla Firefox gibi farklı tarayıcılar üzerinden YouTube’a erişmeyi deneyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

YouTube'un web sitesinde yaşanan mevzubahis sorunla hiç karşılaşmadım. Ancak kaynaklar, binlerce kişinin yaşadığını söylüyor. Bu nedenle Google'ın hatayı en kısa sürede çözeceğini düşünüyorum. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? YouTube kullaınrken CAPTCHA ile karşılaştınız mı? Yorumlarda buluşalım.