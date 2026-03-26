165Hz OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Yolda! Tarih Verildi

OPPO, K15 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. K15 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO K15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni Android telefonu K15 Pro, 1 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO K14, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO K15 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO K15 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Dolayısıyla K15 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa K15 Pro Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OPPO K15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14 için 191 dolar (8 bin 474 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15 Pro'nun K14'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 210 dolar (9 bin 317 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 19 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OPPO K15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7.500 mAh

OPPO K15 Pro'nun Ekran Özellikleir Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğünde sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO K14'te 6,75 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. OLED ekranın siyahı tam siyah olarak gösterdiğini belirtelim. OLED ekran teknolojisi ayrıca LCD'ye kıyasla çok daha canlı renkler sunuyor.

OPPO K15 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS civarı, Genshin Impact'i ise 59 FPS civarında çalıştırabiliyor.

OPPO K14'te Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO K15 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

K15 Pro, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. K14'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 45W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

OPPO K15 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. K14'teise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Edtiörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO K15 Pro'nun en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinde hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada kullanıcılar, dev batarya sayesinde telefonu gün içinde sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Güçlü işlemci ise yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz çalıştıracak.